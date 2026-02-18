Charlas de quincho: Cucuruchos, el IPC choripán, la muzza de Villarruel y festejos libertarios

Semana positiva para La Libertad Avanza en los recintos. La reforma laboral se encamina a su aprobación. Sector VIP con algunos vetados. Villarruel en La Rioja y en una famosa pizzería. El PJ, entre marchas y listas veladas. ¿Vuelven los préstamos en dólares? El choripán marca el pulso de la inflación y Cornejo, víctima de "fake news". Temporada con matices en Punta del Este. Los papelones de la "respuesta oficial".

La semana política mostró a un oficialismo avasallante en el Congreso, pero trabajando en el detrás de escena (leáse, los despachos de los aliados) los detalles de los proyectos para evitar sorpresas en la votación.

La política le sonríe a Javier Milei. La actividad económica, no . Vive, por el contrario, de lamento en lamento, pese a la excepción de este feriado carnavalesco, que movilizó a millones de turistas por todos el país.

La reforma laboral avanza. A los tumbos, pero avanza. Pasó fácil el trámite del Senado y ahora llegará a Diputados , con la salvedad de que se deberá modificar el artículo de las licencias, aquel que atentaba contra el fulbito del trabajador, por dar un ejemplo zonzo. La duda ahora es cómo se subsanará ese apartado del texto que puso a todos los trabajadores registrados al borde de un ataque de nervios, por la posibilidad de que le pagaran medio sueldo en caso de enfermedad (o lesión). ¿Se modificará el texto y deberá volver a Diputados? ¿O habrá alguna ley complementaria para enmendar el "error" (como le dicen ahora)? De ello dependerá si el 1 de marzo, fecha de apertura de sesiones, Milei podrá dar su discurso ante la asamblea legislativa con el proyecto aprobado o en vías de aprobarse. Un detalle, nomás, pero que es clave para el Presidente.

También hubo papelones de la flamante Oficina de Respuesta Oficial , que sigue haciendo un show patético al intentar corregir información de los medios con datos falsos. La llamada "Oficina del Cucurucho en la Frente" que comanda Juan Pablo Carreira realiza posteos risibles día a día. Este medio, por caso, recibió una corrección respecto a una nota, pero lo han hecho sin siquiera ponerse a googlear que el mismísimo Milei le daba la razón a Ámbito . La nota en cuestión mencionaba la compra de submarinos al astillero francés que lidera los ranking de corrupción globales. Ante el papelón, "Cucurucho" Carreira envió a sus trolls a comentar que el video de Milei (una entrevista ante un medio francés) donde señalaba "Estamos comprando submarinos" a Francia se había realizado con IA. Luego, cuando ya era el hazmerreír de las redes, envió a otros ejército de papanatas a dar clases de gramática, quienes explicaron todos juntos a la medianoche que en realidad "estamos comprando" no significa que se comprará. En fin... no se le pueden pedir peras al olmo. Aunque hay que reconocer: un Ministerio de la Verdad de ese estilo da más para la vergüenza ajena que para el repudio y la denuncia.

En cuanto a las "fake news" reales, quien las sufrió fue el mendocino Alfredo Cornejo , y fue a la Justicia. Festejos libertarios en el Congreso, el "índice chori" que se mantiene estable en la calle, y Villarruel que prefiere la porción de muzzarella y acercarse al peronismo, en su periplo federal, esta vez por La Rioja. El peronismo: entre las secretas listas bonaerenses, las reuniones de la CGT (y el paro de este jueves) y el lanzamiento de Los Chachos, que no es la cuasimoneda.

La Oficina de Respuesta Oficial desmintió una nota de Ámbito, pese a que el propio Milei anunció la compra de submarinos a una empresa francesa. Conocé más: https://t.co/7vXtQ0sJwo https://t.co/Lsw1GlkR40 pic.twitter.com/dw5UhHtEsn

Palco libertario, peronismo partido y cotillón naranja

La semana política mostró a un oficialismo avasallante en el Congreso, pero trabajando en el detrás de escena (leáse, los despachos de los aliados) los detalles de los proyectos para evitar sorpresas en la votación. Los caminadores en el Senado fueron Diego Santilli y Patricia Bullrich, pero la exministra no tuvo que hablar solo con sus compañeros de Cámara: tuvo un encuentro con los jueces, enfadados con el pasaje de una reforma que avanzaba en el paso de la Justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires. "Los trajo a todos Villarruel", dijeron desde su entorno, avivando una interna en la que también estaría metida Karina Milei.

La hermana presidencial miró la votación de la reforma laboral desde el palco del Senado con Manuel Adorni, Eduardo Menem y el mismo Santilli. Se coló en ese grupo Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario en Diputados que crece en su influencia. Varios quisieron presenciar ese momento en el sector más anhelado para la foto oficialista, pero el protocolo de seguridad de la Cámara es cada vez más estricto. Así fue que uno de los bochados fue Gastón Riesco, libertario neuquino, que presentó su carnet de diputado nacional pero lo rebotaron del sector vip de la fiesta.

ÁLVARO MARTÍNEZ ABANICO Álvaro Martínez agita un abanico naranja en plena sesión. Mariano Fuchila

Igual tuvo revancha al día siguiente, con la media sanción del Régimen Penal Juvenil en la Cámara baja, donde el ambiente bolichero persistió cuando su compañero de bloque, el mendocino Álvaro Martínez, comenzó a agitar un abanico naranja al estilo Locomía para provocar al abatido espacio peronista.

Aunque lo intente disimular, lo que más desea Unión por la Patria es otro receso receso como el de verano: el oficialismo consolidó una mayoría -¿circunstancial?- para temas sensibles que sólo terminaron de fragmentarlos internamente por la falta de consensos. Se notó más cuando se votó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en el que hubo 47 votos peronistas a favor y 43 en contra. Entre los que apoyaron estuvo el chaqueño Aldo Leiva, que tiene un ritual ya entrañable: no emite su voto, por lo que Martín Menem tiene que darle la palabra para que formule su postura de manera oral, momento en que aprovecha para hacer declaraciones explosivas teniendo la mayor atención. Nuevamente, se escuchó un "AHHHH" generalizado de fatiga y agotamiento de sus pares cuando notaron que repetía su costumbre, pero Menem lo celebró al percatarse que su postura -esta vez- coincidía con la suya. Incluso bajó ovación libertaria para Leiva.

El Índice Chori recalentó la calle frente al Congreso

El termómetro real de la reforma laboral no estuvo en el recinto sino en la parrilla. El Índice Chori volvió a hacer de las suyas en la última marcha en las inmediaciones del Congreso. Mientras adentro se discutían derechos, afuera el precio del pan con carne marcaba su propia curva ascendente.

La serie ya merece paper académico. Septiembre 2024: $3.000. Febrero 2025: $4.000. Abril: $4.500. Septiembre 2025: entre $5.000 y $6.000. Diciembre 2025 pegó el salto olímpico a $10.000. Y ahora, en la última movilización, la sorpresa fue geográfica: frente al Congreso y sobre la plaza, $10.000 sin pestañear. En Yrigoyen y Sáenz Peña bajaba a $7.000 u $8.000. En Avenida de Mayo y San José, $6.000 o $7.000. Y casi llegando a 9 de Julio, todavía sobrevivían heroicamente los de $5.000.

Oferta y demanda versión parrillera: cuanto más cerca del epicentro político, más caliente el precio. El INDEC podrá discutir metodologías y canastas, pero el Índice Chori no miente. Si querés saber cómo viene la inflación, no mires el Excel: mirá la parri. Porque en este país el verdadero IPC siempre se mide con chimichurri.

Una de muzza y una media sanción: Villarruel y los periplos del PJ

Después de presidir en el Senado la sesión maratónica que terminó con la media sanción de la reforma laboral, Victoria Villarruel cambió el estrado por el mostrador y se fue a cenar a la clásica Güerrín, sobre Corrientes. Del debate caliente al horno en cuestión de horas. Nada como una muzza para bajar la temperatura institucional.

En la pizzería, entre porciones y fotos con comensales, la vicepresidenta fue declarada “visitante ilustre”. Una escena bastante argentina: media sanción a una reforma estructural y, de postre, diploma honorífico en templo pizzero. En política, los gestos importan tanto como los votos, y la imagen de Villarruel con una porción en la mano circuló casi tan rápido como el resultado de la votación.

En los corrillos se comentaba que la salida tuvo doble objetivo: celebrar el trámite parlamentario y mostrarse en modo terrenal después de una jornada intensa. Porque si algo sabe el poder en este país es que, tras horas de discursos sobre derechos laborales, siempre conviene cerrar la noche con queso derretido y una foto amable.

VILLARRUEL GUERRÍN Victoria Villarruel fue a cenar a la pizzería Güerrín Instagram Victoria Villarruel

La vice, luego, partió a La Rioja, pagos donde manda el peronista Ricardo Quintela, con quien se tomó una foto provocadora hacia la tropa libertaria. Villarruel participó de la fiesta de La Chaya, un clásico provincial. Y el gobernador riojano, acérrimo opositor a Milei, pregona una apertura del peronismo, un posicionamiento que también lo aleja del kirchnerismo. ¿Habrá sondeado a Villarruel? Muchos compañeros la miran con cariño, y lamentan su posicionamiento negacionista respecto a la última dictadura, un escollo difícil de aceptar en el PJ.

Como sea, Quintela apunta a que sea Kicillof el líder de la oposición. "¿Pero si no llega?", se pregunta. A los propios ya les anunció que reflotará Los Chachos. No la cuasimoneda, sino una agrupación política para recorrer el país con militancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/villarruelarmy_/status/2023110215915257938&partner=&hide_thread=false LA RIOJA



La Vicepresidente Victoria Villarruel mantuvo un encuentro institucional con el gobernador Ricardo Quintela junto a los senadores nacionales Florencia López y Fernando Rejal.



Como ella misma expresó:

“Seguimos fortaleciendo el vínculo con cada provincia,… pic.twitter.com/mmtID2qmAH — Villarruel Army (difusión) (@villarruelarmy_) February 15, 2026

En cuanto al peronismo, antes de la media sanción de la reforma labora hubo una reunión de uno de los referentes más importantes del partido con la CGT. El experimentado político le preguntó a los gremios cuánta inversión habían hecho en redes sociales para informar sobre los alcances del proyecto y la respuesta fue un prolongado silencio. Luego los volvió a incomodar: "¿Ustedes que piensan, si yo era Presidente, hubiese hecho una reforma laboral?". Una vez más reinó el silencio.

Para quienes siguen las reyertas del PJ, el eje giró en torno de la develación de las listas para la renovación partidaria en la provincia de Buenos Aires. Aunque el jueves pasado se daba por hecho que se oficializarían, todo indica los nombres del nuevo Consejo del PJ bonaerense seguirán en secreto hasta el 19 de febrero. La Junta Electoral decidió apegarse al cronograma y esperar el vencimiento de impugnaciones antes de publicar las listas.

Si bien trascendieron algunos nombres, oficialmente no se conoce todavía quiénes serán los cuatro consejeros por cada una de las ocho secciones electorales ni los cinco representantes por cada una de las tres ramas del partido (femenina, gremial y juvenil) del PJ que presidirá Axel Kicillof.

El hermetismo alimenta especulaciones en medio de la negociación por la unidad, mientras la Junta -que conduce el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini- intenta desactivar más de 30 posibles internas municipales.

Puertas adentro aseguran que “no hay nada raro” y que simplemente se respeta el calendario. Afuera, en cambio, leen la demora como parte de la clásica rosca bonaerense para evitar guerras locales antes del 15 de marzo.

Fake news mendocina y denuncia judicial

Las faenas provinciales también se trasladaron a Cuyo. Es que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, denunció haber sido víctima de una operación que incluyó "fake news" en su contra y acudió a la Justicia para dar con los autores del episodio. "Presenté formalmente una denuncia ante la Justicia, para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió", reveló el líder cuyano.

El video, en concreto, muestra a Cornejo besándose con una mujer en una suerte de cóctel y fue replicado por cuentas de Instagram con nombres de fantasía: Mandril mendocino, Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano, las que indicaron que las imágenes fueron tomadas en París, en el marco de la gira por Europa que el expresidente de la UCR realizó la semana pasada.

"Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia", protestó el dirigente boinablanca, quien está divorciado y tiene dos nietos. Pero no quedó ahí. Cornejo anticipó que impulsará una propuesta a nivel nacional para que la difusión pública y maliciosa de hechos falsos tenga sanción legal en todo el territorio argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2021688290613862405&partner=&hide_thread=false Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió.



El video en cuestión fue… pic.twitter.com/vQuhHHpuZ2 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 11, 2026

En una de las publicaciones, se le achacaba al gobernador haber "mandado a sus senadores a votar a favor de la reforma laboral mientras él está de joda en París", junto con diversos improperios. El cacique cuyano viajó a Francia, donde participó del evento Wine Paris. Luego, visitó Londres y se reunió con distintas firmas en busca de inversiones para la provincia. En marzo, se subirá al avión junto a Javier Milei, quien lo invitó a participar de la Argentina Week en los EEUU.

Mendoza será escenario de unas atípicas elecciones estivales el próximo domingo 22 de febrero, cuando habitantes de La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y Maipú acudirán a las urnas para renovar sus concejos deliberantes, una jugada digitada por intendentes en su mayoría opositores, para desdoblar las rencillas locales de las provinciales y nacionales que tuvieron lugar en octubre. Será un nuevo test para la alianza entre radicales y libertarios.

Préstamos en dólares: dos veces no, ¿tres?

Esta semana hubo reuniones con representantes de las Alycs en el Ministerio de Economía. El Gobierno quiere que los argentinos saquen los dólares del colchón. Pero no solo eso, quiere que esos billetes se canalicen en créditos para reactivar la economía.

No es fácil. Siguen vigentes hoy gran parte de las regulaciones macroprudenciales que se establecieron a la salida de la convertibilidad. Hasta ahora los bancos prestan dólares a quienes generan dólares. Milei quiere que eso cambie. Quiere que con ingresos en pesos las personas de a pie puedas endeudar en dólares a tasa baja. Pero en el equipo económico ven riesgos: cambiarios, sistémicos y de descalce.

Uno de los funcionarios más importantes le dijo que no dos veces al Presidente. La tercera: ¿Será la vencida? En el Banco Central insisten en salir de la discusión y tirarle la pelota al Ejecutivo. "La imposibilidad de prestar dólares rige a partir del un decreto del Ejecutivo. No de una norma del BCRA. La respuesta la tiene que dar Presidencia", señalaban en Reconquista 266.

Temporada condicionada en el Este

“Buena, pero no tanto…”. Así respondió un hotelero con amplia experiencia como empresario en la Punta, cuando le preguntaron sobre cómo venía la temporada. “Hay muchos cambios al mismo tiempo: que Argentina, que Brasil, que las estadías cortas… no es fácil evaluar. Pero lo cierto es que la rentabilidad es estrecha, porque el dólar está planchado y los costos suben. Y con la competencia que hay con otros destinos los precios en dólares no pueden subirse mucho...”, explicó.

El empresario que lo consultaba, del rubro del transporte, coincidió. “Sí… lo del dólar es complicado. A mí me pasa lo mismo: muchos fletes los cobro en dólares y cada vez rinden menos, mientras los salarios suben. ¿Y qué vas a hacer?”, le preguntó al hotelero, aunque presumía la respuesta. “Sigo adelante, hermano, no hay otra. Este negocio ha transcurrido muchos años y lo tenemos muy bien ajustado, aunque hay cada vez más competencia”, reconoció.

“¿Lo decís por los nuevos hoteles? El de Cipriani es gigantesco…”. Su colega hizo una mueca de duda. “Creo que Cipriani está en otra categoría. Me refiero a nuevos hoteles hacia la zona de Manantiales y José Ignacio. Hoteles tipo boutique, que mueven mucho. Lo nuestro es más tradicional, pero hay que renovarse”, comentó, mientras miraba hacia el puerto, donde estaba llegando un crucero.

Sin embargo, en términos de real estate, todos miran también el declive de la capital uruguaya. “Poco a poco, Montevideo va decayendo”. Los nuevos lanzamientos inmobiliarios se dan en la zona de Ciudad de la Costa, en Canelones, y "ahora incluso Kopel Sánchez con Lecueder están lanzando un proyecto millonario en la zona de Atlántida”, describió un hombre importante del sector.

Carnaval libertario

Milei: ¿Quién dijo que el carnaval era gasto? Esto es inversión en alegría, carajo.

Asesor: Presidente, está arriba de una carroza con plumas violetas.

Milei: Libertad cromática. El mercado decide el color.

Dirigente: La comparsa quiere saber si usted saluda o baila.

Milei: Las dos cosas. El que no baila, pierde el ritmo. Y el que pierde el ritmo, pierde la narrativa.

Batucada: ¡Boom, boom, tá!

Milei: ¿Escuchan? Eso es déficit cero: cada tambor en su tiempo, sin emisión descontrolada.

Intendente invitado: Presidente, ¿no teme que digan que esto es puro show?

Milei: La política siempre fue show. La diferencia es quién escribe el guion. Ahora lo escribimos nosotros.

Bailarina: ¿Se anima a dar una vuelta completa?

Milei: Si el país aguantó décadas de populismo, yo aguanto una vuelta más.

Asesor: Presidente, cuidado con el paso atrás.

Milei: Paso atrás nunca. En el carnaval y en la economía, siempre hacia adelante.

Voz del público: ¡Milei, Milei!

Milei: Que suene la batucada. Si hay ajuste, que sea con samba. Y si hay críticas, que bailen también. Porque mientras algunos se disfrazan de oposición, nosotros desfilamos con reformas.

Batucada: ¡Boom, boom, tá!

Milei: Carnaval liberal, señores. Plumas, sí. Casta, no.