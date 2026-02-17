Tasas vs. dólar: el mercado debate si el carry trade puede ser una estrategia sostenible en los próximos meses

El mercado espera que el dólar aumente algo más de 20% en 2026, mientras las tasas tienen hoy un retorno efectivo de casi 40%.

Pese a las compras del Banco Central (BCRA) en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y la mayor flexibilidad en las bandas, el dólar oficial mostró una clara tendencia a la baja durante las últimas semanas. En paralelo, las tasas en pesos se mantuvieron positivas, por lo cual surge la duda: ¿es momento de aprovechar el precio del "billete verde" o de apostar por los instrumentos en moneda local/estrategias de carry trade ?.

La semana pasada el dólar mayorista perforó los $1.400, algo que no ocurría desde noviembre del año pasado. Asimismo, en términos reales el tipo de cambio terminó el 12 de febrero (último dato disponible) en su mayor nivel de apreciación desde el 1° de julio , de acuerdo con datos oficiales del propio BCRA.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía absorbió pesos en la reciente licitación y convalidó tasas fijas que, en términos efectivos, giraron en torno al 40% anual . Vale recordar que, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por la autoridad monetaria en enero, el sector privado espera que tanto el dólar como la inflación tengan un incremento apenas por encima del 20% durante los próximos 12 meses.

En el mercado secundario las tasas de las Lecaps también se ubican cerca del 40% para el tramo corto, mientras que para aquellos títulos que vencen a fin de año se posicionan en la zona del 35%. Por su parte, la Caución a tres días, cuyo retorno es considerablemente más volátil, rinde un 37,5%.

En cuanto a los plazos fijos, para el segmento mayorista el Central reportó el viernes pasado una Tamar efectiva de 37,6% y una Badlar de 34,3%.

Las tasas en pesos le ganan la carrera al dólar

Este mapa de rendimientos genera incentivos para volcarse al mercado de pesos. No obstante, cabe siempre remarcar que un ajuste en el tipo de cambio, ya sea por decisión política del Gobierno o por algún shock externo, puede tirar por la borda esta estrategia.

Desde GMA Capital remarcaron que, con el escenario actual, el carry trade en dólares se ubica un 16% arriba" respecto de las elecciones legislativas. Sin embargo, la entidad aclaró que el hecho de que a la inflación le cueste perforar el 2% mensual "exige sostener un diferencial atractivo para que la demanda de moneda local no se debilite”.

Por el momento, la colocación de Obligaciones Negociables y la cosecha de trigo permitieron alejar al tipo de cambio del techo de la banda. Además, el contexto global le hizo un guiño al Gobierno, con una apreciación generalizada de los activos emergentes.

dolar granos retenciones campo trigo Depositphotos

De cara a los próximos meses, se espera que el equipo económico pueda sostener este "status quo" gracias a la inminente cosecha gruesa. De todos modos, economistas le advierten que no se duerma en los laureles.

La advertencia de Domingo Cavallo sobre el carry trade

"El Gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno", alertó el exministro de Economía, Domingo Cavallo.

Para quien supo ser referente del presidente Javier Milei en algún momento, el Gobierno debe "seguir acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo con garantías de que no va a ser reintroducido bajo ninguna circunstancia". "Esto requeriría declarar al dólar como moneda de curso legal, derogar la ley penal cambiaria y liberalizar la intermediación financiera para permitir la expansión del crédito bancario, tanto en pesos como en dólares, a tasas de interés que en términos reales no superen la tasa de crecimiento potencial de la economía", profundizó.

Cavallo sostiene que, de esta manera, la economía se remonetiza vía compra de dólares y las tasas reales tienden a caer. En paralelo, cree que la suba del tipo de cambio nominal y el traslado a precios va a ser menor que en caso de seguir postergando la liberación total del cepo.