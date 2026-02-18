EEUU y Japón sellan un acuerdo con inversión de u$s550.000 millones en proyectos estratégicos

La primera etapa del acuerdo bilateral financiará una planta de gas en Ohio, una mina de minerales críticos en Georgia y una instalación de GNL en Texas.

Los gobiernos de Estados Unidos y Japón pusieron en marcha los primeros desarrollos vinculados a un fondo de inversión conjunto valuado en u$s550.000 millones, una iniciativa que forma parte del entendimiento económico alcanzado el año pasado entre ambas potencias.

El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump, quien precisó que la primera fase del programa financiará tres proyectos en territorio estadounidense : una planta de gas en Ohio, una mina de minerales críticos en Georgia y una terminal de gas natural licuado en Texas. No se detallaron aún los mecanismos específicos de financiamiento ni las empresas que participarán en cada emprendimiento.

El fondo constituye el pilar central del pacto comercial bilateral que fijó en 15% los aranceles a las importaciones japonesas hacia Estados Unidos, una decisión que impactó de manera directa en sectores como el automotriz. En ese marco, la administración estadounidense condicionó la reducción arancelaria a un mayor flujo de capital japonés hacia áreas estratégicas.

La selección de los proyectos fue definida tras la reunión de un comité conjunto creada por Washington, con participación de asesores económicos estadounidenses y funcionarios japoneses. La decisión final quedó en manos de Trump, quien destacó que la política arancelaria fue clave para viabilizar el compromiso inversor.

El esquema prevé que, una vez aprobado un proyecto, Japón cuente con 45 días hábiles para formalizar el financiamiento . En caso contrario, Estados Unidos podría revisar beneficios o restablecer aranceles más elevados, que en algún momento llegaron a amenazarse con un 25%.

Energía, minerales y tecnología en el centro

Durante la visita de Trump a Japón el año pasado, ambas partes identificaron oportunidades de inversión en sectores considerados críticos para la seguridad económica: energía, inteligencia artificial y explotación de minerales estratégicos.

Entre las compañías que podrían involucrarse en iniciativas vinculadas al fondo figuran SoftBank Group, Westinghouse y Toshiba. En el esquema financiero tendrán un rol relevante el Banco Japonés para la Cooperación Internacional y la aseguradora estatal Nippon Export and Investment Insurance.

Según explicó el ministro de Comercio japonés, Ryosei Akazawa, la mayor parte del fondo se instrumentará a través de préstamos y garantías, mientras que solo entre 1% y 2% corresponderá a inversión directa. El funcionario remarcó que Tokio priorizará proyectos con bajo nivel de riesgo, en línea con su enfoque tradicional de prudencia financiera.

La activación de esta primera etapa ocurre semanas antes de la reunión prevista en Washington entre Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, programada para el 19 de marzo.

Tras su reciente victoria electoral, Takaichi reiteró su intención de fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad y cooperación económica. Desde la Casa Blanca subrayaron la importancia estratégica del vínculo, en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y disputas por recursos críticos.

El avance del fondo, así, no solo consolida un acuerdo arancelario de alto perfil, sino que también redefine la arquitectura de inversiones entre ambas economías, con especial foco en energía y cadenas de suministro estratégicas.