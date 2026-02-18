Bitcoin cae a u$s67.000 mientras espera por datos claves de EEUU + Seguir en









Su principal tenedor, Strategy Inc., anunció una compra durante la jornada del martes, aunque una declaración provocó temor entre los inversores.

El precio de la principal criptomoneda hoy. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia mixta. Bitcoin (BTC) recorta 1% hasta los u$s67.211,65, mientras muestra estabilidad desde la última semana, impulsada por un mercado reducido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otra parte, Ethereum (ETH) crece tímidamente hacia u$s1.979,57. Asimismo, las altcoins presentan movimientos variados: Ripple (XRP) sube 1,1%, al igual que Dogecoin (DOGE), mientras que Solana (Sol) retrocede 1,6%.

Embed EEUU publicará datos claves en los próximos días La cautela en el mercado crece mientras se anticipan indicadores claves de la economía estadounidense, al mismo tiempo que se esperan las actas de la reunión de enero de la Fed previstas para más tarde en el día.

En ese sentido, la nominación de Kevin Warsh, un ex Miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), como nuevo presidente de la Fed por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó preocupaciones ya que su visión sobre las políticas monetarias parecerían no ser lo suficientemente flexibles para favorecer a los activos de riesgo.

Las declaraciones de Strategy Inc, su principal tenedor corporativo, tampoco sirvieron, ya que afirmó estar bien posicionado para sobrevivir a una caída de precios hasta los u$s8.000 por moneda. La empresa aseguró el martes que compró 2.486 Bitcoin por u$s168,4 millones en la última semana, elevando su reserva total de la criptomoneda a 717.131 monedas. La compra de la semana pasada fue a un costo promedio de Bitcoin de u$s67.710 por moneda, y fue la tercera adquisición de la empresa en febrero.

En los próximos días se publicarán datos de comercio y producción industrial para el miércoles y jueves, mientras que el viernes se publicará el índice de precios PCE —el indicador de inflación predilecto del banco central. A partir de ellos se buscará señales para definir las tasas de interés.

Temas Bitcoin

Criptomonedas