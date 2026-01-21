Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 21 de enero

Live Blog Post

Mercados globales en vilo: Wall Street espera el discurso de Donald Trump, caen las bolsas europeas y el oro supera los u$s4.800

Wall Street ensaya un rebote en las operaciones de futuros este miércoles 21 de enero, en medio de una tensa calma y a la espera del discurso de Donald Trump en Davos. Un discurso que aparece en medio de la tensión geopolítica por Groenlandia y por los aranceles con Europa. En ese marco, el oro supera los u$s4.800 renovando máximos, el dólar se mantiene cerca de mínimos, mientras que el Brent y el WTI suben.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el fin de semana que, a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia estarán sujetos a un arancel de 10% sobre todos los productos enviados a EU hasta que Dinamarca acepte ceder Groenlandia. El anuncio ha provocado airadas acusaciones por parte de los aliados estadounidenses, que estudian medidas de represalia.

Lee la nota completa