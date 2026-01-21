SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
21 de enero 2026 - 09:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 21 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial pisó el freno y cerró a $1.434,50, en la primera rueda tras el feriado en EEUU. Por su parte, el billete del Banco Nación se mantuvo en los $1.460. Mientras que el blue cerró en $1.505 y los financieros finalizaron dispares.

Este miércoles, el foco estará en el discurso de Javier Milei en Davos donde puede dar un discurso sobre la política económica argentina y su posicionamiento geopolítico, en medio de la tensión global con Donald Trump, Groenlandia y la Unión Europea. A su vez, siguen los coletazos por Trump y las acciones siguen presionadas.

Se espera el discurso de Trump en el foro de Davos, y en el plano local INDEC publicará el EMAE con datos de noviembre.

Live Blog Post

Mercados globales en vilo: Wall Street espera el discurso de Donald Trump, caen las bolsas europeas y el oro supera los u$s4.800

Wall Street ensaya un rebote en las operaciones de futuros este miércoles 21 de enero, en medio de una tensa calma y a la espera del discurso de Donald Trump en Davos. Un discurso que aparece en medio de la tensión geopolítica por Groenlandia y por los aranceles con Europa. En ese marco, el oro supera los u$s4.800 renovando máximos, el dólar se mantiene cerca de mínimos, mientras que el Brent y el WTI suben.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el fin de semana que, a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia estarán sujetos a un arancel de 10% sobre todos los productos enviados a EU hasta que Dinamarca acepte ceder Groenlandia. El anuncio ha provocado airadas acusaciones por parte de los aliados estadounidenses, que estudian medidas de represalia.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Festeja la minería: el precio del litio superó los u$s20.000 y ya duplica el valor de octubre

La minería argentina comenzó 2026 con una buena noticia, ya que el precio internacional del carbonato de litio superó los u$s20.000 por tonelada, duplicando así los valores que se veían en octubre pasado. Este repunte se da luego de un extenso período de valores deprimidos.

Se trata de un acontecimiento positivo para las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, productoras de este químico derivado del mineral, cuyo principal destino actual es la exportación hacia China para la posterior fabricación de baterías. Según informó el INDEC este martes, en 2025 las exportaciones de carbonato de litio treparon 37,2% hasta los u$s842 millones; esto se explicó exclusivamente por el incremento en las cantidades vendidas, ya que el precio por tonelada mostró un retroceso anual de 9,5%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Reservas internacionales: cuándo alcanzaría el BCRA el objetivo oficial de los u$s10.000 millones

Por Carlos Lamiral

Bausili

El objetivo de acumulación de reservas internacionales anunciado por el Banco Central, de unos u$s10.000 millones, podría alcanzarse en agosto si se mantiene el ritmo de compras que viene mostrando la entidad.

La estimación corresponde al economista Andrés Reschini, director de la consultora F2 Finanzas. El cálculo cobra relevancia en función de que en febrero el Gobierno deberá solicitar un waiver por no haber cumplido con las metas de acumulación de reservas internacionales.

Lee la nota completa

Live Blog Post

La tensión entre Donald Trump y la UE impacta en mercados: salen flujos de Wall Street y se activa la rotación de carteras

Por Solange Rial

La política internacional del presidente de los EEUU, Donald Trump, pateó el tablero del mercado global cuando a inicios del 2025 amenazó con una crisis de comercio internacional, al buscar imponer fuertes aranceles. Tras ello, y luego del fuerte impacto por el Liberation Day, el mercado se volvió menos volátil a sus declaraciones y pudo recuperarse con creces. Sin embargo, es este 2026 el mandatario volvió recargado: a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela se le sumaron las declaraciones respecto a Irán y Groenlandia. Frente a este escenario, el mercado empezó a tomar nota nuevamente.

Si bien el Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos, y el Nasdaq también estuvo cerca de su récord durante enero, comenzó a observarse una salida de flujos de EE.UU., junto con una marcada rotación de sectores. En ese sentido, desde CEPEC señalaron que “las nuevas amenazas arancelarias del presidente Trump contra aliados europeos, vinculadas a la disputa por Groenlandia, reavivaron el debate en torno al trade ‘Sell America’”.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 21 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.454,04 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

