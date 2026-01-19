Donald Trump, desigualdad económica e inteligencia artificial: las claves del Foro Económico de Davos 2026

Este martes comenzará una serie de jornadas donde líderes económicos y políticos disertarán sobre una agenda global.

Los factores claves que determinarán el rumbo de la nueva edición del Foro Económico Mundial.

Jefes corporativos y líderes gubernamentales se reúnen en Davos, Suiza , desde mañana y hasta el viernes en la congregación anual que promueve el diálogo y el progreso económico. El Foro Económico Mundial tiene como lema declarado "mejorar el estado del mundo" , y el tema de este año es "Un espíritu de diálogo" .

En esa línea, casi 3.000 funcionarios de negocios, defensa y política abordarán temas que incluyen la creciente brecha entre ricos y pobres; el impacto de la (inteligencia artificial) IA en los empleos; preocupaciones sobre el conflicto geoeconómico; aranceles que han sacudido relaciones comerciales de larga data; y una erosión de la confianza entre comunidades y países .

"Realmente será una discusión en un momento muy importante... la geopolítica está cambiando ", expresó Mirek Dušek , director de programación del foro. "Algunos piensan que estamos en una transición, algunos piensan que ya hemos entrado en una nueva era. Pero creo que es innegable que estamos viendo un panorama más competitivo y más disputado ".

Más allá de la línea impuesta por el foro, las claves pasan principalmente por la presencia del presidente de EEUU, Donald Trump , quien, lejos del tema del año, actualmente lucha por quedarse con Groenlandia por motivos de "seguridad nacional", y no descarta una intervención militar —mismo procedimiento que con Venezuela— para lograr ese objetivo.

Trump aterriza en Suiza luego de haber invadido Venezuela y capturado a su presidente, Nicolás Maduro , después de atacar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , y de haber enviado nuevas señales amenazantes sobre su deseo de conquistar Groenlandia .

En Davos, Trump reclamó "un sistema comercial que funcione para todos los países"

El mandatario estadounidense tiene previsto reuniones bilaterales en las salas laterales del Centro de Congresos, tanto para su "Consejo de Paz" para Gaza como para ejecutivos que respaldan su enfoque político orientado a los negocios.

Del otro lado, cientos de manifestantes protestaron en la ciudad suiza el sábado detrás de una pancarta en alemán que decía "No al lucro de la guerra" y junto a un camión que llevaba un cartel que rezaba "Fracaso Económico Mundial". Asimismo, los críticos sostienen que el foro está lejos de generar resultados, y ven el regreso de Trump como una profundización sobre la desigualdad económica.

La administración de Trump sufrirá la presencia de dos actores que tendrán presencia durante el primer día: la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, hablará el martes por la mañana, justo antes del viceprimer ministro de Chine, He Lifeng.

Asimismo, el republicano contará con otros detractores, como el presidente colombiano Gustavo Petro, con quien Trump ha tenido rispideces, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán Abbas Araghchi, cuyo país enfrenta un tenso clima social, con protestas masivas y sanciones.

Los ricos se despegan cada vez más de los pobres

La destacada firma de relaciones públicas Edelman informa en su barómetro anual de confianza que los temores de comercio y recesión alcanzaron un máximo histórico, luego haber entrevistado a casi 34.000 personas en 28 países.

"La gente se está retirando del diálogo y el compromiso, eligiendo la seguridad de lo familiar sobre el riesgo percibido del cambio (...) Favorecemos el nacionalismo sobre la conexión global y el beneficio individual sobre el progreso conjunto. Nuestra mentalidad ha cambiado de 'nosotros' a 'yo'", declaró el CEO Richard Edelman.

riqueza ganancias empresas ricos freepik.es

El estudio revela además que casi el 70% cree que los líderes institucionales, ya sean de negocios o del gobierno, engañan deliberadamente al público.

Este informe se publica en consonancia con el que hizo la ONG Oxfam, que reveló que la riqueza de los multimillonarios aumentó más del 16% el año pasado, tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, a más de u$s18 mil millones.

En esa línea, cuestionó la agenda pro-multimillonarios que lleva adelante Trump, con recorte de impuestos para este grupo, así como fomento del crecimiento de acciones relacionadas con la IA.

El foro, sin su fundador y con caras nuevas

Esta edición del Foro Económico Mundial cuenta con la particularidad de que su fundador, Klaus Schwab, estará ausente. Quien organizó el primer evento en Davos hace 55 años centrado en los negocios se retiró en abril del año pasado, y fue sucedido por Larry Fink, jefe de la firma de inversiones BlackRock, y Andre Hoffman, vicepresidente de la firma farmacéutica Roche.

ceo nvidia.jpg Xataxa.

Del otro lado, será debut del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en este espacio. El cabecilla de uno de los gigantes tecnológicos más importantes del momento estará presente entre unos 850 CEOs y presidentes de empresas globales, junto con algunas celebridades como el actor de Hollywood Matt Damon, quien aboga por la defensa del agua potable.

Además, el presidente argentino, Javier Milei participará del foro, al igual que sus pares de Francia, Indonesia, Siria y Ucrania estarán entre las docenas de líderes nacionales presentes.