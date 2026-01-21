Mercados globales en vilo: Wall Street espera el discurso de Donald Trump, caen las bolsas europeas y el oro supera los u$s4.800 + Seguir en









Los mercados globales operan con cautela a la espera del mensaje de Donald Trump en el Foro de Davos, en un contexto de creciente tensión geopolítica y comercial.

El oro al contado cotiza con otra suba del 2%, tercera jornada consecutiva positiva NYSE

Wall Street ensaya un rebote en las operaciones de futuros este miércoles 21 de enero, en medio de una tensa calma y a la espera del discurso de Donald Trump en Davos. Un discurso que aparece en medio de la tensión geopolítica por Groenlandia y por los aranceles con Europa. En ese marco, el oro supera los u$s4.800 renovando máximos, el dólar se mantiene cerca de mínimos, mientras que el Brent y el WTI suben.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el fin de semana que, a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia estarán sujetos a un arancel de 10% sobre todos los productos enviados a EU hasta que Dinamarca acepte ceder Groenlandia. El anuncio ha provocado airadas acusaciones por parte de los aliados estadounidenses, que estudian medidas de represalia.

Donald Trump Davos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el fin de semana que, a partir del 1 de febrero CNBC En ese contexto, los futuros de índices de EEUU suben hasta 0,17% en el premarket, anticipando un rebote tras una fuerte caída de hasta 2,4% en la jornada previa. En tanto, las bolsas europeas arrancan mixtas: DAX, Ibex 35 y Euro Stoxx 50 en negativo, mientras CAC 40 sube.

Trump ofrece este miércoles un discurso principal en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se espera que vuelva a insistir en la adquisición de Groenlandia.

Las grandes empresas estadounidenses, incluidas Nvidia y Apple, estuvieron entre las más afectadas en la venta masiva del martes. Junto con la caída del dólar y de los bonos del Tesoro, la venta reavivó el debate sobre la estrategia "Sell America" que surgió tras el anuncio arancelario del "Día de la Liberación" en abril.

Otros mercados El oro al contado cotiza con otra suba del 2%, tercera jornada consecutiva positiva, alcanzando nuevos máximos y superando los u$s4.800. La escalada del oro no cesa, y ahora el debate se centra en cuánto más pueden subir los precios tras un 2025 excepcional para el metal precioso, que mantiene el impulso intacto en el comienzo del nuevo año. Sobre todo, teniendo en cuenta que las tensiones geopolíticas, la caída de los tipos de interés reales y los esfuerzos de los inversores y los bancos centrales por diversificar sus inversiones más allá del dólar están reforzando su papel como el refugio por excelencia. Los analistas consideran que se podría alcanzar el valor de u$s5.000. Por otro lado, el Brent cotiza con una nueva alza del 0,06% a u$s64.