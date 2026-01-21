Reservas internacionales: cuándo alcanzaría el BCRA el objetivo oficial de los u$s10.000 millones

Con el actual ritmo de compras, la meta estimada por la entidad monetaria podría lograrse en el inicio del segundo semestre, pero la duda es si será suficiente para el FMI. El 2025 terminó con netas abajo por unos u$s19.000 millones, según la medición del organismo de crédito.

El objetivo de acumulación de reservas internacionales anunciado por el Banco Central (BCRA) , de unos u$s10.000 millones , podría alcanzarse en agosto si se mantiene el ritmo de compras que viene mostrando la entidad.

La estimación corresponde al economista Andrés Reschini , director de la consultora F2 Finanzas . El cálculo cobra relevancia en función de que en febrero el Gobierno deberá solicitar un waiver por no haber cumplido con las metas de acumulación de reservas internacionales .

Al 16 de enero , y en base a datos del Banco Central , Reschini estimó que la entidad estaba adquiriendo en promedio unos u$s62 millones diarios . Hasta ese momento, el saldo acumulado de las intervenciones era de u$s687 millones .

De ese modo, restaban unos u$s9.313 millones , lo que equivale a 149 ruedas de intervención . El resultado es que, de mantenerse ese ritmo, alrededor del 27 de agosto se habría alcanzado el objetivo de u$s10.000 millones .

El pasado 15 de diciembre , el BCRA anunció modificaciones en el esquema de bandas cambiarias , que comenzaron a ajustarse por la inflación de dos meses previos , y también informó la puesta en marcha de un programa de compra de reservas .

“El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de u$s10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, señaló la autoridad monetaria.

Además, el Central anticipó que “un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a u$s17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, indicó la entidad.

¿Alcanzarán los u$s10.000 millones para el FMI?

De acuerdo con el programa original, en diciembre las reservas internacionales netas, según la medición del Fondo Monetario Internacional (FMI), debían ubicarse en cero. El acuerdo consistía, esencialmente, en recuperar los u$s5.000 millones que se perdieron hacia fines de 2024 para sostener el tipo de cambio.

Sin embargo, según estimaciones del mercado, las reservas netas cerrarían en torno a -u$s19.000 millones, muy por encima de lo previsto en el programa, lo que obligaría al FMI a otorgar un nuevo perdón (waiver) en la próxima revisión.

Las dudas del mercado giran ahora en torno a los nuevos objetivos y al nivel de exigencia que impondrá el organismo a las autoridades del Banco Central.

Fuentes del mercado indicaron a Ámbito que es muy probable que para el cierre de 2025 el FMI busque “adornar” los números. “Van a presentar algún artilugio para que, en lugar de u$s19.000 millones, se computen unos u$s15.000 millones bajo una definición más laxa de reservas”, señaló un experto del mercado.

Los operadores esperan que las exigencias previstas para 2025 se trasladen a 2026. El año pasado se planteaba que Argentina debía cerrar 2025 con reservas netas en cero y acumular u$s10.000 millones en 2026 para finalizar con un saldo positivo. Ahora, el mercado descuenta que el FMI podría elevar la meta de acumulación a u$s15.000 millones, de modo que las reservas netas vuelvan a ubicarse en torno a cero hacia fin de año.