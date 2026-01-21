Davos: antes de dar su discurso, Javier Milei habló con empresarios y se mostró con el presidente suizo

El Presidente disertará este miércoles y tendrá un cronograma de actividades que incluye reuniones políticas, encuentros con banqueros globales, entrevistas con medios internacionales. Expectativa por sus palabras.

El presidente Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters.

Antes de su disertación principal en el Foro Económico Mundial , el presidente Javier Milei desplegó una agenda cuidadosamente diseñada en Davos, con foco en el diálogo económico y la proyección internacional de su gestión. En ese marco, participó del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un encuentro reservado ante CEO’s globales interesados en el rumbo económico del país.

La exposición se dio en un contexto clave para el Gobierno, que busca consolidar ante los mercados y los grandes actores corporativos internacionales la viabilidad de su programa de reformas, la disciplina fiscal y la apertura económica como ejes de su estrategia de largo plazo. El intercambio con los ejecutivos funcionó como una antesala política y económica de su discurso público en Davos.

En paralelo, Milei mantuvo un saludo con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin , en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters. El gesto, breve pero simbólico, se inscribió en la lógica diplomática del foro y reforzó la intención del mandatario argentino de mostrarse alineado con los liderazgos institucionales del país anfitrión.

El presidente Javier Milei también mantuvo un encuentro con los principales CEOs de bancos y firmas financieras globales como parte de su agenda internacional, en una señal clara de hacia dónde apunta el Gobierno cuando sale al mundo: mercados, inversión y respaldo externo.

De la reunión participaron pesos pesados del sistema financiero internacional, entre ellos la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser ; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson ; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg ; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord ; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett ; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila .

Javier Milei CEOs Davos Javier Milei, reunido con CEOs en el Foro Económico Mundial de Davos. Foto: Casa Rosada

Milei no estuvo solo. Lo acompañaron el canciller Pablo Quirno y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por la tarde, a las 15:30 (11:30 en la Argentina), saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 15:45 (11:45) realizará su intervención en el plenario del foro, el momento de mayor visibilidad internacional del viaje.

Cómo será la agenda de Javier Milei tras el Foro Económico de Davos

La agenda continuará el jueves 22 de enero con un fuerte componente mediático. A las 11:05 de Suiza (7:05 de la Argentina), el Presidente brindará una entrevista a la agencia Bloomberg. A continuación, mantendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes, uno de los diálogos más esperados por el impacto global de ese medio.

JAVIER MILEI FORO DE DAVOS 2025.jpeg Javier Milei viaja este lunes a Davos. Presidencia

Ese mismo jueves, a las 18 horas de Suiza (14 horas de la Argentina), partirá el vuelo especial de regreso al país. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.

Con un cronograma ajustado y sin espacios en blanco, la gira de Milei en Davos combina diplomacia, finanzas y exposición mediática, en una visita diseñada para mostrar al Presidente en contacto directo con el núcleo del poder económico global.

La expectativa por un posible encuentro entre Milei y Trump en Davos

La participación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos estará atravesada por la expectativa de un eventual encuentro con Donald Trump, quien también asistirá a la cumbre en Suiza. Si bien desde el entorno presidencial aclararon que no hay prevista una reunión bilateral formal, la coincidencia de ambos dirigentes en el mismo evento mantiene abierta la posibilidad de un cruce informal.

La afinidad política e ideológica entre Milei y Trump es un dato conocido y ha sido expresada públicamente en más de una oportunidad. En ese marco, un saludo o intercambio breve sería leído como un gesto de sintonía política con impacto tanto a nivel interno como internacional, especialmente en momentos en que el Gobierno argentino busca reforzar su alineamiento con sectores conservadores y pro mercado del escenario global.

En la Casa Rosada evitan confirmar cualquier tipo de encuentro y remarcan que la agenda oficial del Presidente en Davos está centrada en reuniones con líderes económicos, banqueros y referentes institucionales. Sin embargo, reconocen que el Foro suele ser un ámbito propicio para contactos informales que no siempre figuran en los cronogramas oficiales.