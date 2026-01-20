Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este martes 20 de enero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.643,88 para la compra y a $1.739,86 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.796,75 para la compra y a $1.828 ,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.261,82 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.435,50.

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 20 de enero

El dólar CCL cotiza a $1.500,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 20 de enero

El dólar MEP cotiza a $1.466,70 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 20 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 20 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.518,78, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 20 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s90.034, según Binance.