Argentina registró un superávit comercial de u$s11.286 millones en 2025, pese a que las importaciones saltaron 25% + Seguir en









Tanto las exportaciones como las importaciones anotaron máximos desde 2022. El saldo de diciembre fue el segundo más alto del año.

Tanto las exportaciones como las importaciones crecieron fuerte el año pasado. Mariano Fuchila

Argentina cerró 2025 con un superávit comercial superior a los u$s11.000 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones marcaron máximos desde 2022, en un contexto de mayor apertura comercial y un importante aporte del sector agropecuario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este martes el INDEC informó que el saldo del último diciembre alcanzó los u$s1.892 millones, el segundo dato más alto del año, solo superado por el dato de noviembre. En dicho mes la mejora había sido explicada por ventas externas que se reactivaron tras las elecciones legislativas y compras que mermaron, ya que se habían adelantado para antes de los comicios.

En términos interanuales, las exportaciones crecieron 5,7% en el último mes del año, impulsadas casi exclusivamente por los envíos de productos primarios. Mientras tanto, las importaciones subieron 3,5%, en este caso traccionadas por la mayor adquisición de bienes de capital y bienes de consumo.

Con estos números, el país acumuló 25 meses consecutivos con superávit comercial, que coinciden exactamente con la extensión de la gestión de Javier Milei como presidente. El resultado de 2025 fue de u$s11.286 millones, un 40,3% inferior al de 2024, aunque cabe recordar que el primer año del gobierno libertario fue atravesado por una profunda recesión y controles todavía vigentes sobre las importaciones.

Noticia en desarrollo.-