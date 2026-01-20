Economía lanzó un nuevo canje de letras atadas al dólar oficial para evitar movimientos especulativos Por Carlos Lamiral + Seguir en









Se busca postergar para febrero, abril y junio un vencimiento del 30 de enero. Las letras representan unos $6 billones.

﻿Nuevo canje de deuda de letras atadas al dólar oficial. Noticias Argentinas

El Ministerio de Economía llamó a un nuevo canje de letras atadas a la cotización del dólar oficial (dólar linked), que vencen el 30 de enero. La medida está destinada a evitar que haya movimientos especulativos en el mercado de cambios.

“Siguiendo con lo realizado en la licitación del 7 de enero, el objetivo de esta nueva licitación es continuar brindando herramientas para facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked, minimizando los desarbitrajes del fixing del TC A3500”, anunció el Palacio de Hacienda.

El Tesoro trata ahora de pasar el vencimiento de la lelink que vence el 30 de enero (que sería de unos $6 billones nominal) para el 27 de febrero (d27f6), para el 30 de abril (d30a6) y para el 30 de junio (TZV26).

El Gobierno quiere evitar movimientos especulativos con el dólar Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló al respecto que “en línea con el último canje de este asset class, el Tesoro invita a los tenedores de lelink con vencimiento 30 de enero de 2026 (D30E6), a participar de una operación de conversión de la letra por la lelink de fines de febrero (D27F6), a fines de abril (D30A6) o por el bono dólar linked a fines de junio (TZV26)”.

“Según el comunicado, los tenedores podrán optar por alguna o todas las alternativas. El canje tendrá lugar el día jueves 22 de enero de 2026 y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 27 de enero de 2026 (T+3)”, detalló la sociedad de bolsa.

El pasado 7 de enero el Gobierno llevó a cabo una operación similar, retrasando solo por dos semanas en el vencimiento del 16 de enero. En esa oportunidad canjeó unos $3,4 billones, lo que representó el 64,19% del valor nominal en circulación. Con ello, el equipo económico trata de evitar que haya movimientos especulativos en el precio del dólar oficial (A3500). Se presume que podría subir el precio en la medida que se aproxima el vencimiento, con el fin de que el Tesoro tenga que hacer un pago más elevado. Todo ello en momentos en que el Banco Central busca comprar dólares para las reservas y al mismo tiempo mantener el dólar lo más lejos posible del techo de la banda.

