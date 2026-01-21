La tensión entre Donald Trump y la UE impacta en mercados: salen flujos de Wall Street y se activa la rotación de carteras

El recrudecimiento del conflicto entre EEUU y la Unión Europea reaviva la cautela en los mercados internacionales. Inversores comienzan a reducir exposición a Wall Street y a reordenar carteras ante el aumento del ruido político y comercial.

La política internacional del presidente de los EEUU, Donald Trump , pateó el tablero del mercado global cuando a inicios del 2025 amenazó con una crisis de comercio internacional, al buscar imponer fuertes aranceles. Tras ello, y luego del fuerte impacto por el Liberation Day , el mercado se volvió menos volátil a sus declaraciones y pudo recuperarse con creces. Sin embargo, es este 2026 el mandatario volvió recargado : a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela se le sumaron las declaraciones respecto a Irán y Groenlandia . Frente a este escenario, el mercado empezó a tomar nota nuevamente .

Si bien el Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos, y el Nasdaq también estuvo cerca de su récord durante enero, comenzó a observarse una salida de flujos de EE.UU., junto con una marcada rotación de sectores . En ese sentido, desde CEPEC señalaron que “las nuevas amenazas arancelarias del presidente Trump contra aliados europeos, vinculadas a la disputa por Groenlandia, reavivaron el debate en torno al trade ‘Sell America’ ”.

Asimismo, One618 describió que “la semana volvió a estar dominada por la rotación de flujos, más que por movimientos direccionales. A nivel global, el capital continuó desplazándose fuera de Estados Unidos, favoreciendo al equity internacional frente al mercado norteamericano” . Sin embargo, dentro de EEUU, mencionó que continuó la salida de megacaps y growth , que incluye al sector tecnológico, y la rotación hacia sectores más cíclicos y de menor capitalización . De hecho, el índice Russell 2000 (small caps) llegó a avanzar hasta 8% en lo que va del año .

Es que, como se mencionó anteriormente, esa disposición de los inversores a restarle importancia a eventos de gran magnitud comenzó a agotarse . Una señal al respecto es el índice del miedo o VIX , que esta semana superó el nivel de 20 por primera vez desde noviembre . “El mercado observa con preocupación el deterioro de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido y la UE. La posibilidad de que Europa aplique su instrumento anti-coerción sugiere una escalada de represalias comerciales que podría afectar el crecimiento global” , señalaron desde IOL invertironline .

La tensión entre Europa y EEUU creció luego de que Donald Trump anunciara aranceles del 10% a partir del 1 de febrero sobre las importaciones de ocho países europeos, con una suba prevista al 25% en junio si no se alcanza un acuerdo para la compra total y absoluta de Groenlandia . La Unión Europea , por su parte, analiza aplicar aranceles por €93.000 millones a bienes estadounidenses si Washington avanza con la amenaza, un paquete que ya cuenta con aprobación preliminar y podría activarse rápidamente.

Para Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, “con el S&P 500 proyectando un crecimiento de ganancias del 12% al 15% para este año, la atención se desplaza ahora a los balances de gigantes como Netflix e Intel. El guidance de estas compañías será vital para determinar si el mercado puede absorber este shock geopolítico”, expresó, y recordó que gran parte del rendimiento de los últimos tres años del S&P 500 fue explicado por el crecimiento de los beneficios corporativos.

Cabe recordar que, en este marco de amenaza de una nueva guerra comercial, el oro se ubica cercano a los u$s4.700 la onza y marca nuevos máximos históricos, un salto que también se vio en la plata, con cifras superiores a u$s94,4, otro metal en récord. “Es en ese marco donde el oro recupera relevancia analítica. No como activo especulativo ni como cobertura coyuntural, sino como referencia monetaria que no puede expandirse por decisión política. Medir los mercados en oro no implica anticipar crisis, sino eliminar el ruido que introduce una moneda cuya oferta crece de manera persistente”, agregaron desde One618.

Y completaron: “Cuando se observa el comportamiento de los activos financieros bajo esa óptica, el mensaje es distinto. Muchas de las subas nominales recientes desaparecen o se vuelven laterales. No hay colapso de precios, pero tampoco creación clara de valor real. El mercado no está débil; está siendo medido con una vara distinta, menos complaciente”.

Por último, para PPI, de cara a los próximos días, la agenda internacional vuelve a cargarse de datos y eventos relevantes que podrían determinar el alcance de este shock internacional en los mercados. Esta semana se llevará a cabo el Foro de Davos, que concentrará la atención global. El miércoles llegará una batería de indicadores: la tercera revisión del PBI del 3T25, el dato semanal de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo y la inflación PCE de noviembre.

“Ese mismo día, Donald Trump dará su discurso en Davos, un evento que puede sumar algo de ruido”, agregaron desde este informe. El jueves se publicarán la lectura preliminar de los PMIs de enero y el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan. Finalmente, el viernes, el Banco de Japón anunciará su decisión de política monetaria, “un punto clave por el efecto que suele tener sobre las estrategias globales de carry trade”, detallaron desde PPI.