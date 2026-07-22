Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de julio

El dólar mayorista bajó a $1.477,50, mientras que el blue se ubicó a $1.545, y el MEP a $1.512,35. Este martes, los bonos soberanos en dólares cerraron con bajas en Wall Street ante un mejor contexto internacional. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 421 puntos básicos, su mayor nivel de julio.

Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo. No se esperan indicadores locales esta tarde.

Este miércoles, el INDEC difundirá la Encuesta de Tendencias de autoservicios y supermercados, y la industria manufacturera.