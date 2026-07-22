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22 de julio 2026 - 10:56

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista bajó a $1.477,50, mientras que el blue se ubicó a $1.545, y el MEP a $1.512,35. Este martes, los bonos soberanos en dólares cerraron con bajas en Wall Street ante un mejor contexto internacional. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 421 puntos básicos, su mayor nivel de julio.

Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo. No se esperan indicadores locales esta tarde.

Este miércoles, el INDEC difundirá la Encuesta de Tendencias de autoservicios y supermercados, y la industria manufacturera.

Los bonos en dólares rebotan con fuerza y el riesgo país se acerca a los 400 puntos

La mejora de la calificación soberana por parte de Moody's impulsa a los títulos en dólares tras varias ruedas de debilidad. El riesgo país retrocede a 410 puntos básicos y el mercado vuelve a poner el foco en la mejora de las perspectivas de Argentina.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de julio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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EEUU activa el arancel del 25% a Brasil: Lula da Silva modera su postura y Donald Trump prepara una nueva ofensiva global

Tras acusar a Brasil de "prácticas comerciales desleales", Trump puso en marcha el arancel a Brasil y prepara nuevos gravámenes para decenas de países. Brasil retrocedió la postura inicial, y buscará negociar, con la campaña de fondo.

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El lado B del carry trade global

Un combo inusual ha transformado a la capital japonesa en la más barata del mundo entre sus pares desarrollados. Mucho tiene que ver el comportamiento del yen, y en particular del “carry trade” global. Pero esto podría cambiar frente a una fuerte repatriación de capitales.

Por Jorge Herrera

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Luis Caputo presentará el proyecto de Inocencia Fiscal II para modificar Ganancias

El ministro de Economía busca flexibilizar el Régimen Simplificado de Ganancias que administra ARCA, tras las críticas de los contadores.

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Advierten que los dólares de Vaca Muerta no alcanzan: el rol de la política industrial y las lecciones de 3 países

Desde la organización Fundar sostienen que las exportaciones de productos primarios por habitante pueden triplicarse a 2035, pero aun así no alcanzarían los niveles de los países más ricos en recursos naturales.

Por Santiago Reina

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Los nuevos aranceles que Donald Trump anunciaría el próximo viernes incluirían a la Argentina

La Casa Blanca prepara gravámenes para productos de decenas de economías antes de que venza el esquema temporal vigente. La medida también alcanzaría a Canadá, México, la Unión Europea, China, India y Japón.

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Moody's elevó la nota de la Argentina y las tres grandes agencias ya mejoraron la calificación del país

Subió la nota soberana argentina de Caa1 a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva. Se suma a las mejoras otorgadas previamente por S&P Global Ratings y Fitch, que también destacaron el ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización de la economía.

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