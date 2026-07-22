Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 22 de julio

El dólar mayorista bajó a $1.477,50, mientras que el blue se ubicó a $1.545, y el MEP a $1.512,35. Este martes, los bonos soberanos en dólares cerraron con bajas en Wall Street ante un mejor contexto internacional. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 421 puntos básicos, su mayor nivel de julio.
Los bonos en dólares rebotan con fuerza y el riesgo país se acerca a los 400 puntos
La mejora de la calificación soberana por parte de Moody's impulsa a los títulos en dólares tras varias ruedas de debilidad. El riesgo país retrocede a 410 puntos básicos y el mercado vuelve a poner el foco en la mejora de las perspectivas de Argentina.