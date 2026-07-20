Los bonos en dólares suben en Wall Street pero las acciones caen hasta casi 3% + Agregar ámbito en









Noticias de Medio Orientes apaciguan a los mercados, lo que influye en la renta fija que cotiza en el extranjero.

La deuda soberana se recupera en la plaza extranjera.

Los bonos en dólares abren al alza en Wall Street ante un mejor contexto internacional, aunque los ADRs caen al igual que las acciones líderes en la plaza local. En el plano externo la mirada está puesta en los balances de tecnológicas que se llevarán en Wall Street y en el conflicto en Medio Oriente. En materia de inflación local, el dato de precios mayoristas sugiere una desaceleración más rápida de lo esperado.

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En ese marco, el S&P Merval cae 0,2% a 3.192.432,340. Dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Sociedad Comercial del Plata (-2%), Cresud (-1,4%), y Grupo Financiero Galicia (-1,3%). En cuanto a los ADRs, los que más caen son Grupo Supervielle e Irsa con el 3,1% y 2%, respectivamente. El riesgo país, en tanto, se ubica en los 410 puntos.

Los precios del petróleo, que subieron con fuerza durante el fin de semana, operan a la baja este lunes, después de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmara que las negociaciones con EE.UU. podrían retomarse. En una conferencia de prensa, el funcionario señaló que los intermediarios continuaron intercambiando mensajes en medio de la última ronda de ataques estadounidenses.