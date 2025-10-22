El dólar blue se recalentó en la previa de las elecciones y superó su récord nominal este martes. Cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 3,7%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 22 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados en modo cobertura: el dólar oficial tocó el techo de la banda y el CCL superó los $1.600; ADRs y bonos bajaron
El dólar blue se recalentó y quebró un nuevo récord a cinco días del 26-O
El billete paralelo subió $40 (+2,7%) y quebró su récord nominal del pasado 19 de septiembre.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 22 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $15,50 y cerró $1.490,50. De esta manera, quedó a solo 60 centavos del techo de la banda.
Valor del MEP hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.592,68 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,9%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.610,86 y la brecha con el dólar oficial es del 8,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.580,65, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.007, según Binance.
