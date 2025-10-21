Javier Milei vuelve a Córdoba para apuntalar la campaña libertaria de cara al domingo







El Presidente encabezará una recorrida junto a Gonzalo Roca, su candidato a diputado, a seis días de las elecciones legislativas. Habrá caravana y fuerte presencia de militantes.

El presidente Javier MIlei estará este martes en Córdoba.

El presidente Javier Milei encabezará este martes una recorrida en Córdoba, una de las provincias donde La Libertad Avanza busca consolidar su caudal electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Su última visita a la provincia que gobierna Martín Llaryora fue el 19 de septiembre.

En esta oportunidad, el mandatario realizará una caminata por pleno Nueva Córdoba junto al dirigente que encabeza la lista libertaria, Gonzalo Roca.

Según lo previsto, Milei y Roca partirán a las 17:30 desde la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó y recorrerán varias cuadras saludando a sus seguidores, en un formato similar al que replicó en otras provincias durante las últimas semanas.

Javier Milei visitó Tucumán durante el fin de semana. Cómo será el acto de Javier Milei en Córdoba La actividad incluirá además una caravana de autos libertarios que acompañará la caminata, con fuerte despliegue de militancia y banderas amarillas.

Del recorrido participarán también Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso, entre otros referentes del espacio. El operativo de campaña en Córdoba está coordinado por el diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario en el Congreso, con el apoyo de la legisladora nacional Cecilia Ibáñez.

La visita de Milei a Córdoba se enmarca en la recta final de la campaña, en la que el presidente busca reforzar la presencia del espacio en distritos clave y mejorar el desempeño obtenido en Buenos Aires. En la provincia, el principal desafío electoral libertario es competir con el kirchnerismo y el frente Provincias Unidas, liderado por el ex gobernador Juan Schiaretti.