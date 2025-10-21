El dólar blue se recalentó y quebró un nuevo récord a cinco días del 26-O

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $40 y quebró un nuevo récord.

El dólar blue se recalentó en la previa de las elecciones y superó su récord nominal este martes. Cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 3,7% .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El billete paralelo subió $40 (+2,7%) y quebró su récord nominal del pasado 19 de septiembre.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $15,50 y cerró $1.490,50 . De esta manera, quedó a solo 60 centavos del techo de la banda.

El dólar MEP cotiza a $1.592,68 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,9% .

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.610,86 y la brecha con el dólar oficial es del 8,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 21 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 21 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.580,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 21 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.007, según Binance.