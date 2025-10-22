Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA vendió casi u$s50 millones para sostener la divisa.

El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa terminó a $1.467,77 para la compra y $1.518,74 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $15,50 y cerró $1.490,50 . De esta manera, quedó a solo 60 centavos del techo de la banda.

El dólar blue se vendió a $1.545 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,3% .

El dólar MEP cotiza a $1.592,68 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,9% .

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.610,86 y la brecha con el dólar oficial es del 8,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.580,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.007, según Binance.