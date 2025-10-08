El dólar blue cotiza este miércoles 8 de octubre a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 2,1%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 8 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados tensionados: el Tesoro contuvo al dólar oficial con fuerte intervención, pero creció la brecha y cayeron ADRs y bonos
-
El dólar blue superó al oficial minorista, mientras la brecha con el MEP tocó otro máximo en 20 meses
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 8 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.
Valor del MEP hoy, miércoles 8 de octubre
El dólar MEP opera a $1.533,95 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 8 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.560,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 8 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 8 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.499,73, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 8 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.950,2 según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario