8 de octubre 2025 - 10:17

Los bonos en dólares extienden las caídas, mientras se demoran las novedades desde Washington

El mercado se vuelve ansioso ante la falta de novedades y los títulos en dólares ya cotizan con TIR por debajo del 20%.

Los títulos con mayores bajas pertenecen al Global 2035, y el Global 2046 (-1,7%). En tanto le siguen el Global 2041 y 2048 (-1,67 y 1,60%, respectivamente).

Noticia en desarrollo.-

