Los bonos en dólares extienden las caídas, mientras se demoran las novedades desde Washington

Los bonos en dólares extienden las bajas con caídas de hasta 2% este miércoles 8 de octubre, a la espera de novedades del viaje de Luis Caputo a Washington. Pese a los rumores que circularon las últimas horas, los títulos siguen a la baja y persisten las dudas de los inversores mientras se complica el poder de fuego del Tesoro ante la quinta jornada de intervención.
El mercado se vuelve ansioso ante la falta de novedades y los títulos en dólares ya cotizan con TIR por debajo del 20%.
Los títulos con mayores bajas pertenecen al Global 2035, y el Global 2046 (-1,7%). En tanto le siguen el Global 2041 y 2048 (-1,67 y 1,60%, respectivamente).
