Los bonos en dólares extienden las caídas, mientras se demoran las novedades desde Washington

El mercado se vuelve ansioso ante la falta de novedades y los títulos en dólares ya cotizan con TIR por debajo del 20%.

Los bonos en dólares extienden las bajas con caídas de hasta 2% este miércoles 8 de octubre, a la espera de novedades del viaje de Luis Caputo a Washington. Pese a los rumores que circularon las últimas horas, los títulos siguen a la baja y persisten las dudas de los inversores mientras se complica el poder de fuego del Tesoro ante la quinta jornada de intervención.