En Vivo
7 de octubre 2025 - 09:17

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera este lunes 6 de octubre a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,4%.

El Tesoro volvió a salir a defender el techo de la banda "intra diaria" del dólar mayorista, que actualmente cotiza a $1.430. Se especula con que se habría desprendido de u$s400 millones. A su vez, los inversores aguardan definiciones desde Estados Unidos, tras el viaje del equipo económico a Washington en busca de nuevas señales sobre eventuales desembolsos.

Live Blog Post

El Banco Mundial prevé que la Argentina será el segundo país con más crecimiento en Latinoamérica

Por Liliana Franco

Prevé un aumento del PBI argentino de 4,6% para el año en curso, la variación más elevada entre los países grandes de la región y segunda (después de Guyana). Advierte un panorama externo “complejo” con caídas en la demanda y los precios de las materias primas.

Live Blog Post

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 7 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.430.

