Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de octubre

El dólar blue opera este lunes 6 de octubre a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,4%.
El Banco Mundial prevé que la Argentina será el segundo país con más crecimiento en Latinoamérica
Por Liliana Franco
Prevé un aumento del PBI argentino de 4,6% para el año en curso, la variación más elevada entre los países grandes de la región y segunda (después de Guyana). Advierte un panorama externo “complejo” con caídas en la demanda y los precios de las materias primas.
