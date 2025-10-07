Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 7 de octubre

El dólar blue opera este lunes 6 de octubre a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 1,4%.

El Tesoro volvió a salir a defender el techo de la banda "intra diaria" del dólar mayorista, que actualmente cotiza a $1.430. Se especula con que se habría desprendido de u$s400 millones. A su vez, los inversores aguardan definiciones desde Estados Unidos, tras el viaje del equipo económico a Washington en busca de nuevas señales sobre eventuales desembolsos.