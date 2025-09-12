Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de septiembre

Live Blog Post

El BCRA ultima una flexibilización de encajes para los bancos en busca de descomprimir el torniquete

Por Solange Rial

Luego de "testear" un nivel más bajo en las tasas de interés y después de que el Tesoro lograra un rollover del 91% en la última licitación de deuda en pesos, el BCRA ultima los detalles de una flexibilización de los encajes bancarios. Así lo pudo reconstruir Ámbito a partir de representantes de los bancos y fuentes cercanas al equipo económico. Las personas consultadas no descartan que la norma se publique antes de que termine la semana.