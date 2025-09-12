Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de septiembre

El dólar oficial quedó a menos de 3% del techo de la banda cambiaria luego de encadenar este jueves su cuarta suba consecutiva. Hay expectativa en el mercado sobre lo que ocurra este viernes, día en que se liquidará la última licitación de deuda en pesos, en la que el Tesoro renovó el 91% de los vencimientos.
Lo que se dice en las mesas: el fin del trade electoral, dólar al límite y Gobierno enciende velas para octubre
Tras el shock electoral en Buenos Aires, el mercado reconfiguró sus expectativas y el Gobierno quedó en estado de alerta. Mientras el “trade electoral” se da por terminado, analistas detectan un giro en la estrategia oficial y ponen la lupa en lo que ocurra en octubre.
