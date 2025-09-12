SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
12 de septiembre 2025 - 08:10

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 12 de septiembre

Las cotizaciones del dólar y todas las novedades del mercado, minuto a minuto.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial quedó a menos de 3% del techo de la banda cambiaria luego de encadenar este jueves su cuarta suba consecutiva. Hay expectativa en el mercado sobre lo que ocurra este viernes, día en que se liquidará la última licitación de deuda en pesos, en la que el Tesoro renovó el 91% de los vencimientos.

Al mismo tiempo, el BCRA ultima detalle de una flexibilización de la exigencia de encajes, mientras impulsa un paulatino recorte de rasas desde niveles récord luego de la contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Lo que se dice en las mesas: el fin del trade electoral, dólar al límite y Gobierno enciende velas para octubre

Tras el shock electoral en Buenos Aires, el mercado reconfiguró sus expectativas y el Gobierno quedó en estado de alerta. Mientras el “trade electoral” se da por terminado, analistas detectan un giro en la estrategia oficial y ponen la lupa en lo que ocurra en octubre.

Para Luis Caputo el resultado de las elecciones no tendrá impacto en las reformas, pero admitió: "No me gusta la política"

El ministro de Economía reconoció que podrían perder también las elecciones nacionales del 26 de octubre, pero se mostró confiado en lograr acuerdos con los mandatarios provinciales.

El Gobierno ratificó el veto a los ATN y anticipa que ya tiene listos los proyectos de reforma laboral y tributaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Entre Ríos en la antesala del rechazo a la ley aprobada por el Congreso. El Ejecutivo busca apoyo de mandatarios para reformas clave.

Por Liliana Franco

El BCRA ultima una flexibilización de encajes para los bancos en busca de descomprimir el torniquete

Por Solange Rial

Luego de "testear" un nivel más bajo en las tasas de interés y después de que el Tesoro lograra un rollover del 91% en la última licitación de deuda en pesos, el BCRA ultima los detalles de una flexibilización de los encajes bancarios. Así lo pudo reconstruir Ámbito a partir de representantes de los bancos y fuentes cercanas al equipo económico. Las personas consultadas no descartan que la norma se publique antes de que termine la semana.

