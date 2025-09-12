Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 12 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.611,44 para la compra y a $1.701,93 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.681,75 para la compra y a $1.712,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.215,26 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar sube $7,50 y opera a $1.431 .

El dólar blue cotiza a $1.400 para la venta y la brecha con el oficial mayorista vuelve a quedar en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, viernes 12 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.435,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 12 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.442,15, por lo cual la brecha es de 0,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.533, según Binance.