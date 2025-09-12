Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 12 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Cotización del dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 12 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $8,50, hasta los $1.432.

Valor del MEP hoy, viernes 12 de septiembre El dólar MEP opera a $1.437,64 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 12 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.444,79, por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.533, según Binance.