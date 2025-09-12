El dólar oficial operó a $1.393,45 para la compra y a $1.445,43 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 12 de septiembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 12 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.410, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 12 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $8,50, hasta los $1.432.
Valor del MEP hoy, viernes 12 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.437,64 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 12 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.444,79, por lo cual la brecha es de 0,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,11, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.533, según Binance.
