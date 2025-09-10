Alivio para el Gobierno: Economía redujo las tasas y logró renovar más del 90% de los vencimientos Por Carlos Lamiral







En un llamado donde se buscaban renovar $7,2 billones logró colocar $6,6 billones aunque a un costo inferior al del último llamado. Todo en medio de una de las semanas financieras más complicadas desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.

Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, pudo renovar deuda y bajar tasas en una semana complicada

El Ministerio de Economía logró sortear con éxito el último llamado a licitación para renovar vencimientos por un total de $7,2 billones, al conseguir colocar nuevos bonos por $6,6 billones a una tasa del orden del 59% para el caso de las Letras Capitalizables (LECAP) mas cortas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto en el que se registró una fuerte caída de la demanda de dinero, luego de las elecciones del domingo en la Provincia de Buenos Aires, ante un resultado negativo inesperado por parte del mercado, el equipo del Palacio de Hacienda pudo refinanciar el 91,4% de los vencimientos.

Según trascendió, hubo una intervención del Banco Central en el mercado de pases lo que llevó a una baja de la tasa para las colocaciones de un día al 40% . Ello logró aliviar la situación del Tesoro.

Desde el equipo de Research de Puente indicaron que "la licitación salió en el rango de lo esperado". "Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía", señalaron los analistas de Puente.

"El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable aún así para obtener esa suscripción", explicaron, al contrastar las tasas resultantes del llamado con las del mercado secundario. "La pregunta es si el Gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores", indicó Puente en relación al dinero que esta vez quedó liberado, que serían unos $700.000 millones.

Temas Deuda

Licitación