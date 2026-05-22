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22 de mayo 2026 - 09:03

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 22 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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El dólar oficial mayorista se mantiene por debajo de los $1.400. En tanto, los ADRs y las acciones del S&P Merval subieron fuerte, y el riesgo país bajó a 515 puntos básicos. Este viernes, el mercado dará su primera respuesta a la aprobación de la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al anuncio del presidente Javier Milei de una nueva baja en las retenciones.

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Donald Trump le tomará juramento a Kevin Warsh para que asuma al frente de la Fed

Kevin Warsh jurará este viernes como presidente de la Reserva Federal, en medio de una tensión interna sin precedentes: mientras la mayoría de los gobernadores del organismo evalúa subir las tasas para frenar la inflación, el nuevo titular llega con el mandato implícito de bajarlas.

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Lo que se dice en las mesas: parte de lo que está pasando con acciones y bonos está vinculado con un escenario de no reelección

La mesa política refleja lo que se está conversando en el mercado en estos momentos. Inversores y operadores pasaron de un escenario casi de reelección asegurada a uno que ahora la pone en duda.

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Guiño al campo y pedido electoral: Javier Milei anunció menos retenciones y prometió más bajas si es reelecto en 2027

En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el mandatario detalló que los impuestos al trigo y a la cebada irán del 7,5 al 5,5% y que en el caso de la soja habrá un descenso escalonado desde enero 2027 hasta 2028. Además, anticipó un cronograma para que en las industrias automotriz, petroquímica y maquinaria "vayan a cero".

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El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y le gira u$s1.000 millones

El organismo multilateral destacó avances en el frente fiscal, monetario y cambiario, aunque advirtió por la necesidad de reforzar reservas y sostener las reformas.

Por Liliana Franco

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