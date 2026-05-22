Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 22 de mayo

El dólar oficial mayorista se mantiene por debajo de los $1.400. En tanto, los ADRs y las acciones del S&P Merval subieron fuerte, y el riesgo país bajó a 515 puntos básicos. Este viernes, el mercado dará su primera respuesta a la aprobación de la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al anuncio del presidente Javier Milei de una nueva baja en las retenciones.
Donald Trump le tomará juramento a Kevin Warsh para que asuma al frente de la Fed
Kevin Warsh jurará este viernes como presidente de la Reserva Federal, en medio de una tensión interna sin precedentes: mientras la mayoría de los gobernadores del organismo evalúa subir las tasas para frenar la inflación, el nuevo titular llega con el mandato implícito de bajarlas.