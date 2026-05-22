Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 22 de mayo

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El dólar oficial mayorista se mantiene por debajo de los $1.400. En tanto, los ADRs y las acciones del S&P Merval subieron fuerte, y el riesgo país bajó a 515 puntos básicos. Este viernes, el mercado dará su primera respuesta a la aprobación de la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al anuncio del presidente Javier Milei de una nueva baja en las retenciones.