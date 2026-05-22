Lo que se dice en las mesas: parte de lo que está pasando con acciones y bonos está vinculado con un escenario de no reelección

Operador: “Hasta hace poco tiempo atrás, no te digo que se descontaba por completo que Milei tendría su reelección, pero sí que tenía una altísima probabilidad y eso amortiguaba los vientos en contra, sobre todo, del exterior. Era un tema fuera casi de agenda. Ahora, ya se duda y eso no es bueno para nadie”.

Operador: “Meses atrás nadie del exterior me preguntaba del tema. Desde marzo, sobre todo, con la escalada del caso Adorni, empezaron las consultas. Ahora muchos ya no preguntan, sino que actúan al respecto, reposicionándose o parando la toma de decisiones. Mira, uno de los principales encuestadores no mostró datos de un 60% de rechazo a volver a votar a Milei en 2027”.

El diálogo entre un importante operador financiero y un hombre de la mesa política refleja lo que se está conversando en el mercado en estos momentos, porque inversores y operadores pasaron de un escenario casi de reelección asegurada a uno que ahora la pone en duda. Es fácil entender que en un mundo donde aún la guerra está en pausa, y las tasas largas subieron fuerte, el riesgo país sigue en niveles elevados, ya que su probable mejora depende, precisamente, del escenario electoral 2027. A lo que se suma el imponderable de la elección de medio mandato en EEUU, y ahora la convulsión boliviana.

Por eso, ahora en las mesas de operaciones y bunkers financieros incorporaron como una variable exógena más, a la reelección, en los respectivos Excel, debido a las inquietudes manifestadas por clientes y colegas foráneos. En tres semanas el ambiente entra en modo Mundial y ya los operadores diagraman reuniones, viajes, “calls”, y encuentros en función a la grilla de partidos. De ahí que es ahora o nunca, el tiempo para retomar la iniciativa o bien esperar a ver hasta dónde llega la Selección en EEUU. Hace dos meses que todo está casi en “stand-by”, se quejan en el mercado. “Unas semanas atrás solo me preguntaban cuándo Argentina saldría a los mercados o mejor dicho las chances para que el riesgo país descendiera a zona de 400 pb, lo que es un impulsor para las acciones. En cambio, ahora, me preguntan más sobre si no se Milei, ¿quién en 2027?” , reconocía un prestigioso gestor a clientes y colegas de afuera.

De todos modos, la “verdad de la milanesa” será la performance de la economía, porque la sociedad evalúa al Gobierno, en función de cómo percibe su m2 económico, advertía un analista político invitado al call por el gestor quién perfiló el núcleo duro de LLA como de varones de 16 a 29 años de bajo nivel educativo. También alertó por el fuerte aumento del “gap” entre el nivel de rechazo y de aprobación, que en diciembre pasado era de casi 10 puntos porcentuales, en marzo pasado de solo 2 puntos y ahora está en más de 30 puntos, y, además, ya no había tanta diferencia entre el AMBA y el interior del país. Este “politólogo” dibujó el momentum de la opinión pública como de un mix de malaria y corrupción, siendo uno de los peores maridajes.

También hizo ruido, entre la publicación del IPOM y la aparición del jefe del Banco Central (BCRA) las dudas sobre el swap chino, casi vital, por más que el Tesoro de EEUU luzca como el prestamista de última instancia, a meses de la elección de medio mandato de Trump. Hablando de reservas, el mercado interroga, cada vez más, sobre hasta dónde continuará el endeudamiento privado (ON) y cómo se comportará la compra de divisas de personas y familias, aún con tasas en dólares negativas. Un dato a tener en cuenta, que brindó una de las consultoras más influyentes: empieza a vencer la cobertura del BCRA que dio en 2025 en la previa electoral. Con respecto, al Presidente, una gestora citó una frase del último libro del académico Andrés Malamud: “Sin inflación no hubiera habido Milei, y si vuelve la inflación, no lo habrá más. Es tan simple como eso".

Qué dicen los gestores locales e internacionales

De qué se habló en un “conference call” entre gestores locales e internacionales: a nivel externo de la fuerte venta institucional en Corea del Sur, con entradas de capital sin cobertura durante el repunte que amplifican el riesgo a la baja para el won surcoreano; es probable que las condiciones financieras se endurezcan aún más, incluso si se materializa un alto el fuego; las expectativas de inflación a largo plazo en EEUU se han quedado rezagadas con respecto a las de Europa desde el inicio del conflicto, pero esa brecha se está reduciendo rápidamente, por ello se prevé una mayor convergencia durante el segundo semestre, con un potencial alcista adicional de hasta 10 puntos básicos si EEUU alcanza los niveles de la Eurozona. Para EEUU, el riesgo más acuciante es que las tasas reales atractivas aceleren la salida de capitales, endureciendo las condiciones financieras a través del canal de financiación de acciones, por ello, lograr ese equilibrio es fundamental para los flujos de dólares y de duración en el futuro.

Destacaron un dato que pasó casi inadvertid, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se desplomó a un mínimo histórico de 48,2 en la lectura preliminar de mayo, de modo que la inflación no es un número más, es enojo cotidiano, y se acumula. A nivel local, los analistas destacan que la “caja de pesos” está holgada pero la de “dólares” no, incluso, contemplando la colocación de deuda garantizada, más emisiones mensuales del AO27/28. Faltan muchos dólares para cubrir el 2027. Al respecto, mucho debate sobre la ganancia contable del BCRA ($34,3 billones en 2025) gracias a la capitalización de intereses de títulos ajustables del Tesoro, la recompra de Letras Intransferibles y el menor pago de intereses por pasivos remunerados.

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Otro dato muy comentado del balance del BCRA, la cancelación del 86% de la activación del swap con China, que impacta sobre las reservas líquidas. Sobre la celebración oficial del IPC de abril (2,6%) está todo claro: la inflación bajó, pero sigue muy alta (+30% anual), lo que explica el ranking del mercado liderado por los bonos en pesos. Ocurre que con un tipo de cambio real apreciándose y tasas en pesos que corren bien arriba de un dólar aplanado, los bonos en pesos pasaron de casi parias a vedettes. Por ejemplo, los BONCER, medidos en dólares, acumulan más de 20% en el año, mientras el peor alumno no menos de 15% en el segmento en pesos.

Al decir de una de las más interesantes damas del mercado local, la magia del “carry trade” funciona con un dólar quieto mientras los pares emergentes se mueven, pero cuando el dólar recuerde que esto es Argentina, “¡agárrense”! No hay truco, el “carry” vive de la inflación bajo control, igual que el Gobierno, y ahí espera 2027, año electoral y con vencimientos apilados, agazapado. Explicó que se podían acumular escándalos, perder bancas y desgastar la imagen mientras los precios no se desboquen, pero el día que se disparan no hay relato ni carisma que los contenga se lleva puesto al “carry”, a la popularidad y, como dice Malamud, al presidente.

Sobre la reelección, la pregunta inquietante que empieza a circular en los pasillos del poder apunta a si, en verdad, Milei quiere un segundo mandato o más bien, si comprende lo que haría falta para conseguirlo. Hoy parece que el Gobierno, según la lectura de estos gestores, es que el oficialismo apuesta al beneficio de una desorientada oposición sin líderes, pero es un escenario que no hay que dar por sentado.

Otro gestor debatió sobre las quejas de usuarios de billeteras digitales soslayando el riesgo país. Por ejemplo, los usuarios de MP que estacionan liquidez ahí, deben tener en cuenta que MP coloca ese dinero en plazos fijos y en cuentas remuneradas en bancos. Se estima que solo en MP, hay casi 6.000 palos verdes, de los cuales casi el 80% está colocado en bancos. Pero gran parte de los activos de los bancos está en bonos públicos, siendo la exposición del sistema de aproximadamente el 30%. De modo que cuando sube el riesgo país el activo de los bancos sufre y sobreviene un ajuste en las tasas activas y pasivas, cae la oferta de crédito y crece la mora. O sea, nadie está exento de los vaivenes del riesgo país.

También fue muy comentado un nuevo paper del FMI, que analiza el dilema del banco central a través de choques de oferta o de controlar las expectativas de inflación. Según los autores, el paper dice más o menos lo siguiente: cuando los países sufren choques de oferta, los bancos centrales a menudo se enfrentan al dilema de haber que superar estos choques o reaccionar a ellos para asegurar que las expectativas de inflación se mantengan ancladas. El paper proponte un marco manejable para captar este dilema y explorar la política óptima bajo diversas suposiciones sobre cómo los agentes forman sus expectativas y la sofisticación con la que dichas expectativas tienen en cuenta las políticas anunciadas por el banco central. Es óptimo que el banco central inicialmente observe los choques de oferta hasta alcanzar un umbral y luego pivote de forma discontinua hacia una postura anti-inflacionista más agresiva, esos pivotes pueden, si se ejecutan de forma óptima, ser compatibles con aterrizajes suaves en el sentido de que la mayor parte (o incluso toda) la reducción de la inflación se produce mediante la reanclaje de las expectativas en lugar de la holgura económica.