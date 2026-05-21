Dólar: el BCRA habilita nueva vía de financiamiento para exportadores a través del mercado de capitales

La autoridad monetaria habilitó que las empresas accedan a prefinanciación de exportaciones mediante pagarés en moneda extranjera autorizados por la CNV. La decisión se conoció el mismo día en que el presidente Javier Milei anunció una baja de retenciones y prometió eliminar impuestos a sectores industriales.

El BCRA habilitó que las empresas accedan a prefinanciación de exportaciones mediante pagarés en moneda extranjera autorizados por la CNV.

El Banco Central (BCRA) decidió habilitar este jueves nuevas alternativas de financiamiento para exportadores, al permitir que las empresas puedan concretar operaciones de prefinanciación mediante pagarés en moneda extranjera habilitados por la Comisión Nacional de Valores, según indicaron fuentes de la autoridad monetaria a Ámbito. Mediante la Comunicación “A” 8441, la entidad amplía el universo de herramientas disponibles para las empresas exportadoras, que hasta ahora solo podían acceder a este tipo de financiamiento a través de bancos locales o mediante líneas provenientes del exterior.

La decisión oficial se conoció el mismo día en que el presidente Javier Milei anunció en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires una baja de retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% a partir de junio, además de una reducción escalonada de impuestos a la soja entre 2027 y 2028, en caso de ser reelecto. También anticipó que los derechos para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria “ irán a cero ” mediante un cronograma de disminución impositiva.

Cómo funcionará el nuevo esquema

La prefinanciación de exportaciones es un mecanismo mediante el cual un exportador obtiene fondos en moneda extranjera antes de concretar la venta al exterior, utilizando como respaldo los futuros cobros de esa exportación. Con la nueva normativa, el BCRA permitirá que esas operaciones también puedan estructurarse a través de pagarés en dólares negociados en el mercado de capitales.

De acuerdo con fuentes oficiales, en caso de que los fondos recibidos por la prefinanciación sean liquidados inicialmente en el mercado de cambios, la moneda extranjera que luego ingrese por el cobro de exportaciones podrá ser entregada directamente al acreedor, sin necesidad de volver a liquidarse en el MULC.

En la práctica, esto habilita que exportadores puedan financiarse no solo mediante bancos, sino también a través de otros actores del mercado, como fondos comunes de inversión e inversores institucionales.





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Qué requisitos deberán cumplir los exportadores

Según detallaron desde el BCRA a este medio, los exportadores que utilicen esta herramienta deberán liquidar la totalidad de los fondos obtenidos por la emisión de los pagarés en el mercado de cambios dentro de las 72 horas hábiles desde su acreditación.

Además, la cancelación del capital y los intereses deberá efectuarse en el país, desde una cuenta en moneda extranjera del exportador radicada en una entidad financiera local y utilizando fondos provenientes de cobros de exportaciones de bienes.

La operatoria quedará alcanzada por los mecanismos habituales de seguimiento de financiaciones de exportación aplicados por el BCRA.

Más opciones para exportadores y nuevas oportunidades para inversores

Fuentes oficiales remarcaron que los fondos comunes de inversión ya podían suscribir pagarés en dólares y que “no hay cambios sobre ese punto”. La novedad, explicaron, es que ahora el exportador que emite el pagaré podrá aplicar directamente sus cobros de exportaciones para cancelar la obligación.

Desde el BCRA consideran que esto representa “una garantía adicional para el inversor” y que la medida permitirá generar una mayor oferta de financiamiento y mejores condiciones para los exportadores.

Al mismo tiempo, la flexibilización abre nuevas oportunidades para inversores institucionales dentro del mercado de capitales, en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar mecanismos de financiamiento privado para el sector productivo.