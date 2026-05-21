El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y le gira u$s1.000 millones

El organismo multilateral destacó avances en el frente fiscal, monetario y cambiario, aunque advirtió por la necesidad de reforzar reservas y sostener las reformas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que su Directorio Ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo de 48 meses del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de Argentina , tal como había adelantado Ámbito . De esta forma, el país recibirá aproximadamente US$1.000 millones . El organismo multilateral planteó la necesidad de seguir flexibilizando el tipo de cambio y acumulando reservas . Asimismo, destacó la marcha del programa argentino señalando que “el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis” .

A pesar de un contexto global y nacional más complejo, el Directorio “evaluó que la implementación del programa se ha mantenido sólida, reflejando políticas prudentes y ajustes al marco normativo”.

Si bien las autoridades argentinas no alcanzaron la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas para finales de diciembre, la decisión se tomó contemplando que “se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta … y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

El comunicado también señala que el Directorio “acogió con beneplácito los avances en materia de reforma estructural y el compromiso de las autoridades de implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa” .

Tras el debate del consejo ejecutivo sobre Argentina, Kristalina Georgieva, Directora General del FMI, declaró que “ Las autoridades argentinas han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.

Georgieva consideró que la creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, “pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”.

Agregó que “Las autoridades mantienen su compromiso de preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.

Otro punto que destacó la directora del FMI es que “las autoridades están comprometidas a seguir buscando un equilibrio fiscal general mediante mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

Demandas

También consideró que “Con el tiempo, las reformas para mejorar la equidad y la eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones, junto con el fortalecimiento de los marcos fiscales en todos los niveles de gobierno, serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza”.

Siguiendo con las políticas que el Fondo considera necesarias, Georgieva manifestó que “La implementación sostenida del programa de compra de divisas del Banco Central, junto con la continua flexibilidad del tipo de cambio, sigue siendo esencial para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.

A juicio del organismo, esto “debe complementarse con la implementación de una estrategia de financiamiento integral para restablecer un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales, incluyendo la refinanciación de grandes obligaciones en divisas del sector público a corto plazo y la reducción gradual de la exposición al Fondo Monetario Internacional”.

El plano monetario, recomendó “seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad del tipo de cambio”. Consideró que esto requerirá esfuerzos continuos para fortalecer la transparencia y la comunicación del Banco Central, así como medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación de crédito.

Al mismo tiempo, consideró necesario fortalecer los marcos regulatorios y de supervisión para apoyar la profundización del mercado de capitales y, a la vez, contener las vulnerabilidades financieras.

También enfatizó que “Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento.”

Y concluyó señalando que, “ante los elevados riesgos externos e internos, la formulación ágil de políticas y la planificación de contingencias siguen siendo esenciales para salvaguardar los objetivos del programa. Una comunicación clara de las políticas, junto con un apoyo social bien dirigido para mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener la continuidad de las políticas y el respaldo social al programa de reformas de Argentina”.