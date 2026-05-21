Guiño al campo y pedido electoral: Javier Milei anunció menos retenciones y más bajas si es reelecto en 2027

En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el mandatario detalló que los impuestos al trigo y a la cebada irán del 7,5 al 5,5% y que en el caso de la soja habrá un descenso escalonado desde enero 2027 hasta 2028. Además, anticipó un cronograma para que en las industrias automotriz, petroquímica y maquinaria "vayan a cero".

El presidente Javier Milei anunció en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que bajarán las retenciones al trigo y a la cebada del 7,5 al 5,5% a partir de junio y una baja escalonada de los impuestos a la soja desde enero 2027 hasta 2028, en caso de ser reelegido. Además, confirmó que en las industrias automotriz, petroquímica y maquinaria "irán a cero " mediante un cronograma de disminución impositiva.

Previo a comenzar su alocución, el mandatario fue distinguido con una placa conmemorativa por parte de la institución. Ya en el atril, sostuvo: “Tengo esta parte del discurso pero también tengo anuncios. Les pido paciencia”.

Entonces, comenzó. "Llegamos al gobierno para reivindicar la libertad económica", indicó. A su vez, calificó como "imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas" y señaló que "no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo".

"Un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes", denunció el Presidente.

video milei bolsa de cereales Javier Milei defendió su gestión en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En otro plano, Milei volvió a enfatizar que la prioridad del Gobierno es avanzar en una reducción de impuestos, entre ellos las retenciones, aunque aclaró que ese objetivo solo es viable si se sostiene el equilibrio fiscal y se consolida el crecimiento económico.

El Presidente aseguró que las cuentas públicas ya están ordenadas y que esa línea se mantendrá “hasta las últimas consecuencias”, al tiempo que sostuvo que la expansión de la actividad “fue interrumpida de manera intencional”.

El Presidente sostuvo que el programa venía mostrando mejoras en actividad e inflación, pero que fue alterado por la oposición: “Nos tiraron 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generaron pánico y provocaron una dolarización del 50% de los pesos que circulan en la economía”.

En ese marco, denunció un intento de desestabilización institucional y lo definió en términos aún más duros: “Básicamente lo que ocurrió es un intento de golpe de Estado coordinado entre la política, con siete pedidos de juicio político y descontrol en la calle”.

Según su análisis, ese escenario impactó de lleno en la economía: “Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, cortó el sesgo de crecimiento y tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina”.

Milei dimensionó ese episodio al afirmar que “el tamaño del ataque equivale a 70 mil millones de dólares”, y destacó la respuesta oficial: “Jamás se vio un ataque de semejante magnitud y jamás la Argentina pudo resistir como resistió gracias a este modelo”.

“Nos pusimos de pie y no pudieron violentar el modelo cambiario”, remarcó.

A su vez, defendió los indicadores recientes y aseguró que el país atraviesa “la recesión más atípica del mundo”, al registrar “un crecimiento del 5,5% interanual y 3,5% desestacionalizado”. También destacó que las exportaciones crecieron 33%, marcando un nuevo récord.

Javier Milei sobre la inflación: "No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina”

Entonces, Milei comenzó a enumerar: "Nosotros no expropiamos como el plan Bonex, no defaulteamos al estilo kirchnerista ni al estilo macrista llamandolo 'reperfilamiento'. Nosotros eliminamos todo el desequilibrio monetario".

En materia inflacionaria, fue categórico: “No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina”.

IMG-20260521-WA0040 Javier Milei sobre la inflación: "No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina”

En ese sentido, respondió a las críticas sobre el ajuste: “Nos tratan de crueles, pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”, y concluyó que “todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal”, lo que, a su entender, demuestra que el Gobierno tiene “tremenda gestión”.

“Ayer le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso en la Cámara de Diputados. Eso también es gestión”, destacó Milei, al poner en valor el resultado parlamentario. Y destacó la labor de su gabinete: “Mi equipo de Gobierno son como los Rolling Stones, o como Gardel con la guitarra eléctrica”, graficó.

Por otro lado, el Presidente destacó “no es el Estado presente el que genera riqueza, sino el mercado presente” y se dirigó a los empresarios que lo escuchaban: "Ustedes, los que generan riqueza, sacan a la gente de la pobreza”.

Entonces, anunció una reducción en las retenciones al trigo y la cebada, junto con un esquema de futuras rebajas para la soja atadas a la evolución de la recaudación.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año”, afirmó durante un acto por el aniversario de la Bolsa de Cereales.

En cuanto a la soja, anticipó un sendero descendente condicionado: “A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta 2028 si reelegimos”.

El Presidente también adelantó que la reducción impositiva alcanzará a otros sectores productivos. “También le vamos a bajar a la industria desde junio de 2026 a julio de 2027: la industria automotriz, petroquímica y maquinaria”, señaló. Y aseguró que el objetivo es eliminar completamente esos tributos: “Vamos a ir a cero. El cronograma va a ser informado por el Ministerio de Economía en estos días”.

IMG-20260521-WA0039 Acompañaron al Presidente los ministros de Economía, Luis Caputo, de Interior, Diego Santilli, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; además de la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei.

En esa línea, ratificó la orientación general de su política económica: “Vamos a seguir bajando retenciones. Vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”.

Entonces, remarcó que "va a haber una revolución de la riqueza".

Milei fue acompañado al acto por los ministros de Economía, Luis Caputo, de Interior, Diego Santilli, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; además de la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei.