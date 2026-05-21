Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 21 de mayo

El dólar oficial mayorista subió a la par de los paralelos y cerró cerca de los $1.400. En tanto, los ADRs recortaron ganancias por hasta 6,3% y los bonos retrocedieron Wall Street, por lo que el riesgo país se ubicó a 547 puntos básicos.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 21 de mayo
El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.420,88 para la venta.