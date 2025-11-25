Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 25 de noviembre

El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.398,35 para la compra y a $1.450,06 para la venta.
Que no te agarre desprevenido: lo que tenés que saber para usar tus dólares en billeteras virtuales
Las billeteras virtuales se han consolidado como una herramienta fundamental para gestionar dinero, especialmente al viajar al exterior. Ofrecen una alternativa práctica y segura a las tarjetas tradicionales y al efectivo, permitiendo a los viajeros argentinos mover sus dólares con facilidad, maximizar sus ahorros y controlar sus finanzas en tiempo real.
Dejá tu comentario