Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 25 de noviembre

El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.398,35 para la compra y a $1.450,06 para la venta.

El viernes, los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas operaron en baja ante el rumor de una reducción en el monto del préstamo de EEUU, aunque sobre el cierre de la rueda tuvieron mejoras parciales, fundamentalmente en el segmento de renta fija. Sucedió en un marco de poco volumen de operaciones, por el día no laborable.

Este martes, se normalizan las operaciones y el INDEC publicará el EMAE de septiembre. Además, se aguarda con expectativa los balances corporativos de los bancos, como BBVA, Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia.