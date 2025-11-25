SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de noviembre 2025 - 08:01

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 25 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.398,35 para la compra y a $1.450,06 para la venta.

El viernes, los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas operaron en baja ante el rumor de una reducción en el monto del préstamo de EEUU, aunque sobre el cierre de la rueda tuvieron mejoras parciales, fundamentalmente en el segmento de renta fija. Sucedió en un marco de poco volumen de operaciones, por el día no laborable.

Este martes, se normalizan las operaciones y el INDEC publicará el EMAE de septiembre. Además, se aguarda con expectativa los balances corporativos de los bancos, como BBVA, Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia.

Que no te agarre desprevenido: lo que tenés que saber para usar tus dólares en billeteras virtuales

Las billeteras virtuales se han consolidado como una herramienta fundamental para gestionar dinero, especialmente al viajar al exterior. Ofrecen una alternativa práctica y segura a las tarjetas tradicionales y al efectivo, permitiendo a los viajeros argentinos mover sus dólares con facilidad, maximizar sus ahorros y controlar sus finanzas en tiempo real.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

