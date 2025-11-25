Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este martes 25 de noviembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.582,93 para la compra y a $1.675,50 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.705,75 para la compra y a $1.736,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.173,07 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.425 .

El dólar blue cerró en $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 25 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.491,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 25 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.452,94 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.378,02, según Binance.