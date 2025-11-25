Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 25 de noviembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conoccé a cuánto cotiza el dólar blue. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, martes 25 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425.

Valor del CCL hoy, martes 25 de noviembre El dólar CCL opera en $1.488,30 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 25 de noviembre El dólar MEP cotiza a $1.452,76 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,75, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.500, según Binance.