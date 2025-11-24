Que no te agarre desprevenido: lo que tenés que saber para usar tus dólares en billeteras virtuales + Seguir en









A la hora de viajar al exterior, es importante conocer los mejores métodos para no terminar pagando de más

Todo lo que tenés que saber para gastar tus dólares de la mejor manera. Imagen: Freepik

Las billeteras virtuales se han consolidado como una herramienta fundamental para gestionar dinero, especialmente al viajar al exterior. Ofrecen una alternativa práctica y segura a las tarjetas tradicionales y al efectivo, permitiendo a los viajeros argentinos mover sus dólares con facilidad, maximizar sus ahorros y controlar sus finanzas en tiempo real.

Para aprovechar al máximo tus dólares fuera de Argentina, la clave está en la planificación anticipada. Es fundamental conocer las funcionalidades de tu billetera, activar correctamente la tarjeta internacional asociada y verificar las comisiones aplicables en destino para evitar sorpresas desagradables.

Billeteras virtuales Todo lo que tenés que saber para usar tus dólares ahorrados. Imagen: Freepik Planificá con anticipación: los requisitos para utilizarlas fuera de Argentina Utilizar tu billetera virtual en el exterior requiere cumplir con una serie de pasos previos para asegurar una operación fluida y sin contratiempos durante el viaje. El requisito inicial, y más básico, es haber completado correctamente el proceso de registro y validación de identidad en la aplicación.

Una vez con la cuenta activa, el paso más importante es solicitar y activar la tarjeta prepaga internacional (generalmente Mastercard o Visa) que muchas billeteras ofrecen. Esta tarjeta, ya sea física o digital, es la que te permitirá realizar compras y retiros en cualquier país que acepte su red. Es esencial solicitarla con suficiente antelación al viaje y asegurarse de que esté debidamente fondeada, cargando saldo mediante transferencias bancarias o depósitos.

Finalmente, es crucial verificar los límites y condiciones de uso en el extranjero. Esto incluye conocer los límites de extracción en cajeros automáticos internacionales, los topes de compra y las comisiones aplicables por conversión de moneda o por retiros. Informarse sobre estos detalles te ayudará a elegir la billetera que ofrezca el tipo de cambio más competitivo y las menores tarifas para tu destino.

Los países más populares donde se usan billeteras virtuales Si bien las tarjetas prepagas asociadas a las billeteras virtuales argentinas funcionan en la mayoría de los países que aceptan Mastercard o Visa (incluyendo Estados Unidos y Europa), algunos destinos de la región han avanzado en acuerdos de interoperabilidad que facilitan aún más las transacciones: Brasil: Es un destino destacado gracias a la integración de sistemas. Billeteras como Naranja X y Belo permiten realizar transferencias instantáneas a cuentas brasileras a través de Pix , lo que simplifica enormemente los pagos en comercios y servicios turísticos al escanear un código QR o ingresar la clave Pix.

Chile: Los viajeros pueden usar sus tarjetas prepagas (como Mercado Pago, Ualá o Prex) para pagar en tiendas y restaurantes. Además, se espera que en el futuro cercano se implemente la interoperabilidad de pagos QR entre ambos países.

Uruguay y Paraguay: Estos países también están en la mira de la interoperabilidad de pagos QR en el Mercosur, lo que permitirá a los argentinos pagar con códigos QR locales utilizando sus billeteras virtuales.

Colombia y México: Las tarjetas prepagas de las principales billeteras argentinas son ampliamente aceptadas para compras online y físicas, retiros en cajeros y recargas de servicios.

