Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó a $1.398,35 para la compra y a $1.450,06 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425 .

El dólar blue se ubica en $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL opera en $1.491,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

El dólar MEP cotiza a $1.452,94 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.477,96, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.652,61, según Binance.