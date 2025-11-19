Dólares o pesos: esta es la mejor forma de pagar en tus vacaciones a Uruguay

Pagar con tarjeta de crédito y cancelar en dólares: Esta es considerada la opción más conveniente. Al utilizar la tarjeta de crédito para las compras en Uruguay, el gasto se realiza a una cotización de dólar que, si bien incluye impuestos y percepciones (el llamado "dólar tarjeta"), permite una estrategia de ahorro. El truco está en que, al recibir el resumen, el viajero puede pagar la totalidad del saldo con dólares propios (dólar billete o dólar MEP/CCL) y así evitar el recargo de los impuestos argentinos (como el Impuesto PAIS y las percepciones). De esta forma, el gasto se asimila a un valor del dólar mucho más bajo que el que ofrecen las casas de cambio uruguayas por el peso argentino.

Aprovechar los beneficios fiscales: El gobierno uruguayo ofrece importantes incentivos para los turistas no residentes que pagan con tarjeta de crédito, débito o a través de transferencias electrónicas. El más destacado es la devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en servicios gastronómicos y el alquiler de vehículos sin chofer, además de la exoneración de IVA en hoteles. Al pagar con tarjeta de crédito o débito emitida en el extranjero, estos descuentos se aplican automáticamente en el ticket, lo que constituye un ahorro sustancial que no se obtiene pagando con pesos uruguayos o, en muchos casos, con dólares en efectivo.