SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
29 de agosto 2025 - 07:34

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 29 de agosto

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El mercado sigue pendiente este viernes de los movimientos del dólar y las tasas de interés en la última rueda de la semana. Este jueves, el mercado cambiario tuvo un respiro en medio de una fuerte intervención del Banco Central en futuros y luego de que el Tesoro convalidara una nueva suba de la tasa en la licitación del miércoles.

Por su parte, los ADRs rebotaron hasta 6,3% en Wall Street, mientras que los bonos en dólares se recuperaron y el índice S&P Merval trepó 1,2%. Así, revirtieron parcialmente los desplomes de la primera parte de la semana.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas. demasiado ruido político, tasas al rojo vivo y la lupa en dólar futuro: el mercado no compra relatos

El mercado recalcula posiciones entre la incertidumbre electoral, la pulseada por el dólar futuro y la señales confusas de la política económica.

Live Blog Post

Deuda: en lo que resta de 2025, el Tesoro debe renovar al menos el 74% de sus vencimientos para no emitir pesos

El Tesoro cuenta con $12 billones en el BCRA, mientras que la deuda remanente hasta diciembre es de $45,6 billones. En el mercado avizoran que las tasas seguirán altas por un tiempo más.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Los principales empresarios reiteraron su apoyo al plan económico, pero temen por riesgos políticos

Ante unos 400 empresarios reunidos en el CICyP, el presidente Milei anticipó que después de las elecciones bajarán las tasas y afirmó que la adversidad lo fortalece. Preocupación entre los hombres de negocios por las “internas”.

Por Liliana Franco

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias