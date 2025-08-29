Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 29 de agosto

El mercado sigue pendiente este viernes de los movimientos del dólar y las tasas de interés en la última rueda de la semana. Este jueves, el mercado cambiario tuvo un respiro en medio de una fuerte intervención del Banco Central en futuros y luego de que el Tesoro convalidara una nueva suba de la tasa en la licitación del miércoles.
Lo que se dice en las mesas. demasiado ruido político, tasas al rojo vivo y la lupa en dólar futuro: el mercado no compra relatos
El mercado recalcula posiciones entre la incertidumbre electoral, la pulseada por el dólar futuro y la señales confusas de la política económica.
