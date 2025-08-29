El dólar oficial opera a la baja tras las nuevas restricciones a los bancos

El dólar cae por cuarto día consecutivo en el segmento mayorista y se dirige a anotar su primera caída mensual del gobierno de Javier Milei tras dispararse 14% en julio. La baja se da tras diferentes mecanismos oficiales para contener la liquidez de pesos que se generó producto del fin de las LEFIs (Letra Fiscal de Liquidez) . Entre las últimas medidas, el Banco Central (BCRA) lanzó más nuevas restricciones para el manejo de divisas por parte de los bancos.

El dólar mayorista , que es la referencia del mercado, baja $12 (0,9%) a $1.321. Además, se dirige a cerrar su primer mes en baja desde la puesta en marcha de las bandas y del Gobierno de Javier Milei , ya que previamente había un "crawling-peg" que administraba la devaluación de la moneda.

El dólar minorista lo hizo a $1.337,78 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central ( BCRA) .

En el Banco Nación (BNA) retrocede 0,7% a $1.335. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP cede 0,7% a $1.335,14, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) pierde 0,1% a $1.340,13. El dólar blue , en tanto, se mantiene a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Nuevas restricciones para bancos

A partir de diciembre, los bancos deberán cumplir a diario con los límites a su posición neta negativa en moneda extranjera y que, además, esa posición no podrá superar el 30% de su responsabilidad patrimonial computable (RPC). Así lo anunció el BCRA en la Comunicación "A" 8311 publicada este viernes.

De esta manera, se le limita la posibilidad de hacer carry trade a las entidades bancarias, que continúan en desacuerdo con el Gobierno por las últimas restricciones que aplicó.

Sin embargo, la medida que más llamó la atención y enojó a las entidades es que no podrán aumentar su posición neta negativa en moneda extranjera durante el último día hábil del mes con respecto a la que tenía el día anterior. Esta medida entra en vigencia de manera inmediata.

Se trata de una decisión orientada a que el BCRA recupere algo de margen de intervención en el mercado de dólar futuro, donde se encontraba cada vez más cerca de límite, y a moderar la demanda de divisas en el mercado de contado durante la última rueda del mes.

Tasas de interés: el mercado cree que pueden caer por la baja de la actividad

Fuentes del mercado creen que el nivel de tasas debería caer a partir de los efectos negativos sobre la actividad económica, ya sea por un buen resultado del oficialismo en los próximos comicios o por un tipo de cambio más alto que incremente la oferta de divisas.

Al respecto, el economista Gustavo Ber aseguró que tras el último "reacomodamiento" del tipo de cambio, algunos operadores que buscan aprovechar los altos rendimientos en pesos con un ojo en la dinámica de los futuros.

"En la medida que no lleguen señales electorales constructivas para el oficialismo, podrían volver a testearse niveles de $1.400 ante la habitual dolarización que suele acompañar a los períodos electorales", puntualizó.