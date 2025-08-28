Inversión extranjera: los aportes de capital cayeron 26% anual en el primer trimestre







El flujo de IED en aportes de capital fue positivo, pero menor al del mismo período de 2024. En la industria hubo incluso un flujo negativo.

El flujo de inversiones no avanza al ritmo que pretende el Gobierno. Depositphotos

El flujo de aportes de capital provenientes del exterior mermó 26% anual en el primer trimestre de 2025, fundamentalmente por la desaceleración observada en el sector energético y minero. En la industria manufacturera se observó incluso una desinversión, lo cual muestra que los intentos del Gobierno por atraer la llegada de fondos extranjeros no tiene un fuerte correlato en los números oficiales.

Según el Banco Central (BCRA), entre enero y marzo de este año se verificó un ingreso neto de Inversión Extranjera Directa (IED) de u$s611 millones, una cifra 90,2% inferior a la del mismo período de 2024. Si bien el grueso de esta baja se dio por cancelación de deuda comercial, también hubo retrocesos en la reinversión de utilidades y en los aportes de capital.

Estos últimos sumaron unos u$s510 millones en el período en cuestión, contra u$s693 millones durante el año pasado. Particularmente resaltó la reducción en los aportes del sector de "Explotación de minas y canteras", desde los u$s452 millones hasta los u$s249 millones (-45%).

Desinversión en la industria y huida de empresas multinacionales En cuanto a la industria manufacturera, el flujo de IED fue incluso negativo, en -u$s340 millones. La mayor parte fue consecuencia de la cancelación de deuda comercial, principalmente de la industria automotriz, mientras que la reinversión de utilidades arrojó un saldo negativo de -u$s105 millones.

Por otra parte, el informe publicado por el BCRA este jueves exhibió una salida neta de u$s1.182 millones en fusiones y adquisiciones, lo cual puede explicarse, por ejemplo, por la salida de empresas multinacionales como Telefónica. El dato negativo en este segmento fue el peor en seis años. image De acuerdo a estimaciones privadas, en la primera mitad de 2025 se fueron cuatro multinacionales del país, las cuales se sumaron a 12 que ya habían escapado en 2024.