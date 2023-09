Dólar, inflación, bonos y acciones: qué piensan los gurúes financieros sobre lo que se viene

Hacia adelante, Kiguel señaló que para bajar la brecha cambiaria es necesario otro ajuste cambiario. Sin embargo, aclaró que “si se hace igual que este, o el de 2014 el riesgo de que la cosa se desquicie es muy grande”.

Evaluando a los tres candidatos con más posibilidades de llegar a la Presidencia, el analista aseguró que lo que va a definir al ganador va a tener que ver con el equipo que tenga, la capacidad de ejecución, la capacidad política y la capacidad de contención social. “No es necesario solamente tener ideas, tener equipos, sino tener acuerdos políticos”, sentenció.

Con relación a las posibles propuestas que rondan en el debate público, el Director de Econviews aseguró que ni el cepo “se puede sacar de un día para el otro” ni tampoco "se come" con la dolarización. Por último, dejó una frase que los economistas suelen decir luego de diciembre: “Hay que pasar el verano”, haciendo alusión a enero y febrero, a la espera de la liquidación de la cosecha.

¿Cómo ve la Argentina el inversor extranjero?

La cercanía con inversores de distintas partes del mundo y su vivencia en Estados Unidos le permitió a Timerman un mayor conocimiento sobre la opinión de los inversores extranjeros con relación a un país como la Argentina y más con un posible cambio de rumbo. En este sentido, apuntó que la Argentina, más allá de los problemas económicos profundos, tiene graves problemas en el entramado político y opinó que ello conspira con la llegada de inversiones.

“Los inversores ven esta falta de coherencia política. Lo que estamos tratando de hacer es entender si la ejecución de estos programas son factibles o no. Yo creo que el principal problema de la Argentina y nadie está hablando, es si políticamente es viable las cosas que plantean los candidatos. El enfoque que se está dando es un enfoque económico a problemas que no son económicos, son políticos”, cuestionó.

“Los inversores no se escapan de la Argentina porque tenemos problemas, éstos son siempre oportunidades. No estamos viendo que los fondos de afuera estén mirando a la Argentina porque no ven un horizonte, que es una política consistente”.

“Hoy los inversores de afuera te preguntan: ¿cómo va a ser la Argentina en cinco o diez años? y no sabemos”, aseveró con preocupación.

Dólar e inversiones: el panorama macro 2024

Burzaco fue el encargado de cerrar la exposición y se mostró más optimista en que el panorama externo va a traer cierto "viento de cola" para la Argentina en 2024 destacando los siguientes puntos:

La desinflación funcionó en EEUU.

Lo peor del ajuste de tasas terminó en los países centrales.

India comienza a desplazar a China en la dominancia global.

Dólar en el mundo estable, favorece a las commodities y emergentes.

En este contexto, recomienda un portfolio que vuelve más atractivo a los bonos que a las acciones. “Hoy estamos viendo que la relación riesgo-retorno favorece más invertir en bonos que invertir en acciones. Desde el punto de vista de la economía global y de la Argentina, para hacer negocios, el 2024 no debería ser un escenario malo”.

¿Y la economía local en 2024?

En este punto, para Burzaco “el ajuste recién comenzó” y pronosticó meses recesivos y con alta inflación. En eso, coincidió con Kiguel en que la inflación “encontró un nuevo nivel” y no se descarta una aceleración hasta fin de año.

En debate con su colega de Econviews sumó que los mercados locales actualmente se están anticipando a un próximo gobierno en diciembre. “Saben que va a haber aumento de tarifas y suba del tipo de cambio” al mismo tiempo que afirmó que hoy en día gran parte de los precios están al tipo de cambio MEP.

Burzaco tomó el puntapié de su colega para dar su pronóstico en los siguientes puntos:

Va a haber presiones crecientes sobre el tipo de cambio oficial. Para el analista, este dólar en torno a los $780 para el Contado con Liquidación o CCL responde a un “overshooting”.

Para el analista, este dólar en torno a los $780 para el Contado con Liquidación o CCL responde a un La transición y la estabilización, la relación riesgo-retorno favorece a los bonos, pero no implica estar exentos de turbulencia. También recomendó instrumentos que protejan frente al tipo de cambio oficial.

“Si Argentina empieza a caminar a un modelo de país normal, uno podría esperar que en el 2024, el tipo de cambio oficial le gane al tipo de cambio libre, o sea que la brecha se cerraría del piso y no del techo y la aceleración inflacionaria continúe. El dólar está alto pero no podemos descartar un nuevo overshooting hoy”, concluyó.