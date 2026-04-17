La industria utilizó apenas el 54% de su capacidad instalada en el primer bimestre, nuevo mínimo desde la crisis de 2002

La principal incidencia negativa en febrero se verificó en la metalmecánica. Los industriales siguen mostrando preocupación por la dinámica de la demanda.

La industria manufacturera registró en el primer bimestre del año su menor utilización de capacidad instalada desde la crisis de 2002 . Los problemas de demanda interna y la apertura comercial siguen impactando con fuerza en el sector.

Este viernes el INDEC informó que la industria funcionó al 54,6% de su potencial máximo en febrero . La cifra fue cuatro puntos inferior a la del mismo mes de 2025.

El informe del organismo exhibió que la metalmecánica aportó la principal incidencia negativa , al registrar un nivel de utilización de la capacidad instalada del 33,9%, inferior al 44% del año previo. Esto respondió fundamentalmente a la retracción en la producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También resaltó un derrumbe interanual de casi 16 puntos porcentuales en la industria automotriz , que uso solo el 38,9% de su capacidad. En la misma sintonía, la caída anual del 14% en la producción de acero provocó que las industrias metálicas básicas sea otro de los rubros que más se contrajo versus 2025.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (88,9%), papel y cartón (65,9%), sustancias y productos químicos (64,4%), las industrias metálicas básicas (59,7%), y productos alimenticios y bebidas (58,6%). En el otro extremo, se ubicaron debajo del nivel general la edición e impresión (54,4%), productos del tabaco (49,5%), productos minerales no metálicos (49%), productos textiles (39,9%), industria automotriz (38,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y metalmecánica (33,9%).

La industria arroja sus peores números desde el estallido de la convertibilidad

Los analistas suelen recomendar analizar los datos industriales del primer bimestre en su conjunto, ya que en cada inicio de año las fábricas realizan paradas de planta por vacaciones, que a veces se implementan en enero y a veces en febrero. Siguiendo esta sugerencia, el promedio de utilización de capacidad instalada de la industria durante el primer bimestre fue de 54,1%.

La cifra resultó 2,7 puntos porcentuales (p.p) menor a la del mismo período del año pasado (56,8%). Asimismo, hay que remontarse al primer bimestre de 2002, período sumamente crítico de la economía argentina tras el estallido de la convertibilidad, para encontrar un valor más acotado (49,6%).

De acuerdo con la última Encuesta de Tendencia de Negocios realizada por el INDEC, el 51,9% de los empresarios industriales afirma que la demanda interna insuficiente es el factor que más limita el incremento de la producción. Sin embargo, en relación a tres meses atrás, resaltó la competencia de productos importados como el elemento que más creció entre las preocupaciones del sector; el 11,8% de los encuestados la marcó como el principal factor a atender.