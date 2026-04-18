Esta cadena de supermercados vende electrodomésticos con hasta 6 cuotas sin interés

Durante el mes de abril, los clientes pueden acceder a planes de pago y a una amplia variedad de descuentos con bancos y billeteras digitales.

Coto tiene una promoción exclusiva en abril para comprar electrodomésticos en cuotas y sín interés.

Las promociones en cuotas sin interés hoy en día se transformaron en una herramienta clave para los consumidores. Durante abril, una reconocida cadena de supermercados lanzó una serie de beneficios que apuntan a facilitar la compra de electrodomésticos mediante financiación.

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Esto no solo permiten distribuir el gasto en el tiempo, sino también reducir el costo final gracias a reintegros y promociones bancarias.

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de comprar productos de electro en hasta seis cuotas sin interés. Esta financiación está disponible todos los días del mes y aplica a compras con tarjetas de crédito seleccionadas, en este caso con el Banco Galicia y el Banco Nación .

Entre las principales características del beneficio, se destacan:

Sin embargo, es clave tener en cuenta algunas condiciones:

Las promociones suelen aplicarse sobre el precio de contado.

No siempre son acumulables con otros descuentos.

Pueden existir exclusiones según el producto

Por eso, antes de comprar, la clave y lo más recomendado es revisar los términos y condiciones específicos de cada oferta. Esta información se puede corroborar en la sección de legales de COTO, ahí aparecen las distintas formas de financiación. Con solo seleccionar la que nos interesa, la página nos lleva a ese apartado en específico donde esta detallados las condiciones y políticas.

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Descuentos de abril en COTO

Además de la financiación, la cadena ofrece una amplia variedad de descuentos a lo largo de la semana, que varían según el banco o medio de pago. Algunas de las promociones son:

Todos los días

Mercado Pago: 3 cuotas sin interés pagando con QR (Tarjeta de Crédito Mercado Pago) en compras a partir de $50.000.

Tarjeta Naranja: 3 cuotas sin interés (Plan Z).

Beneficios ANSES: 10% de descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito (Lunes a Jueves).

Lunes

Banco Ciudad: 25% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal (Tope de reintegro: $10.000 semanal).

Bancos Provinciales (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz): 30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard (Sin tope de reintegro).

Martes

MODO: 20% de reintegro en compras presenciales pagando con la App de tu banco o App MODO (Mínimo de compra $60.000, tope de reintegro $25.000 por banco al mes). Acumulable con otros productos.

MODO + Supervielle: 25% de ahorro en compras presenciales con tarjetas de débito y crédito (Mínimo de compra $60.000, tope de reintegro $30.000 por mes). No acumula con Promo MODO.

Naranja X: 10% de ahorro con tarjetas de crédito Naranja X, débito Naranja X Visa y QR (dinero en cuenta). Tope $3.000 por semana.

Naranja X (Plan Turbo): 25% de ahorro con tarjetas de crédito Naranja X, débito Naranja X Visa y QR. Tope $12.000 por semana (para clientes adheridos).

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento (también válido los jueves). Sin tope de reintegro.

Miércoles

Comunidad Coto: 15% de descuento en un pago si sos miembro de la comunidad. Sin tope de reintegro.

Jueves

Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago (presentando DNI). No válido para venta online.

Visa Débito (NFC): 30% de ahorro en compras presenciales pagando desde el celular con Visa Débito NFC. Sin tope de reintegro.

ICBC: 20% de ahorro con tarjetas de débito Visa. Sin tope de reintegro.

ICBC (Exclusivo Clientes Sueldo): 25% de ahorro con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y débito Visa. Sin tope de reintegro.

Banco Columbia: 30% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Sin tope de reintegro.

Banco Comafi: 25% de descuento con tarjeta Visa Débito (Tope $13.000 por transacción; Clientes Cuenta Única tope $18.000).

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento.

Viernes

Mercado Pago (dentro de la App): 25% de descuento utilizando todos los medios de pago dentro de la App. Sin tope de reintegro. No válido para Coto Digital.

Tarjetas de Crédito (Viernes 17/04): 15% de descuento en un pago. Sin tope de reintegro. No válido para Coto Digital.

Fin de Semana (Sábado y Domingo)

Mercado Pago (dentro de la App): 20% de descuento utilizando todos los medios de pago dentro de la App. Sin tope de reintegro. No válido para Coto Digital.

Este esquema permite a los consumidores elegir el mejor día para comprar según el beneficio disponible, maximizando el ahorro. Además, planificar las compras puede marcar una gran diferencia. Aprovechar los días con mayores descuentos o combinar cuotas sin interés con reintegros.