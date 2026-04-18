En abril 2026, una novedad en el calendario de feriados llamó la atención en el territorio bonaerense. Si bien esta medida no alcanza a toda la provincia, sí impacta en una localidad donde se van a suspender las tareas habituales para celebrar actividades especiales.
Decretan un feriado sorpresivo que paraliza a parte de Buenos Aires: de qué se trata
Una fecha especial impactará en una zona de la provincia y va a generar cambios en la actividad de cientos de vecinos.
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Aunque este tipo de fechas no impactan a todos los argentinos, tienen peso a nivel local y modifican el ritmo de la comunidad. En este caso, se debe a un hecho histórico que marcó la fundación de un asentamiento que hoy en día convoca tanto a vecinos como visitantes. Este tipo de celebraciones suele incluir propuestas culturales, encuentros comunitarios y actividades recreativas.
A qué se debe el feriado del 23 de abril de 2026
El día no laborable corresponde al aniversario fundacional de Los Pocitos, una pequeña villa costera ubicada dentro del partido de Carmen de Patagones. Esta localidad se caracteriza por su cercanía al mar.
La fecha remite al 23 de abril de 1959, cuando se presentó formalmente el plano de subdivisión de las tierras que darían origen al pueblo. El impulsor de ese proceso fue Juan Ingelmo, quien promovió la planificación del área. A partir de ese momento, se lo empezó a reconocer como el fundador del lugar.
Con el paso del tiempo, las autoridades establecieron esa jornada como fecha conmemorativa y desde entonces, cada año se recuerda el nacimiento del pueblo con actividades abiertas a la comunidad.
Antes de su organización formal, la zona era visitada por habitantes de campos cercanos que buscaban descansar junto al mar. El nombre del lugar se debe a los pequeños reservorios naturales de agua que se formaban en la costa, capaces de almacenar grandes cantidades.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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