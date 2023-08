Dólar MEP: la opción más buscada por los argentinos en la previa electoral 

En las últimas semanas, la operatoria para acceder al " dólar Bolsa " se disparó, especialmente tras las medidas anunciadas por el Gobierno a finales de julio, las cuales encarecieron la cotización del " dólar ahorro " y lo equipararon con el dólar Tarjeta . Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió nuevas regulaciones para evitar arbitrajes en el mercado de dólares financieros , aunque esto no afecta al " ahorrista medio " que busca dolarizarse mensualmente a través de esta vía.

Otra de esas entidades,Banza, también registra un incremento del 65% en las operaciones de compra de dólar MEP en julio en comparación con junio, y un aumento cercano al 30% en la semana del 24 al 28 de julio en comparación con la semana anterior.

Ante un panorama de incertidumbre económica y presión por las próximas elecciones, el dólar MEP se presenta como una alternativa atractiva y accesible para quienes buscan una forma más sencilla y rentable de obtener dólares y proteger sus ahorros.

¿Dólar solidario o MEP?

Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, comenta en declaraciones a Ámbito que el dólar Ahorro pasó a costar más de $500 y, si bien el ahorrista tiene el impuesto a favor, “también hay que tener en cuenta la pérdida de valor hasta que puede usarlo”. Por ese motivo, considera que, quizás, más personas opten por pasarse al MEP que, según los costos que tenga, puede andar en aproximadamente un 3% más que el ahorro y se puede adquirir sin límite de compra.

En igual sentido, Elena Alonso, economista de Grupo Broda, sostiene que el tema del dólar ahorro es interesante, pero advierte que hay “ciertas consideraciones importantes” a tener en cuenta. “Si una persona realiza el trámite en AFIP para pedir la devolución de impuestos y tiene la posibilidad de ahorrar esa cantidad de dólares por mes, puede resultarte beneficioso, especialmente si está inscripta en Bienes Personales y Ganancias, ya que se los puede tomar a cuenta y terminará pagando un dólar más barato, solo perdiendo el Impuesto PAÍS”. Sin embargo, esta opción es válida si la capacidad de ahorro está limitada a esa cantidad específica, agrega Alonso.

No obstante, si el ahorrista dispone de una mayor capacidad de ahorro y pude comprar más dólares, resulta más conveniente no optar por el dólar ahorro y, en su lugar, adquirir MEP, “donde no hay límite en el importe que se puede comprar”, asegura la economista.

Cómo comprar dólar MEP

El dólar MEP, es una de las formas de comprar la divisa estadounidense de forma legal. Es un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales y tiene menos restricciones -hay que renunciar a los subsidios- para la compra que el llamado “dólar solidario”.

Consiste en la compra de un bono en pesos y, tras adquirirlo, su venta en dólares. De esta manera, el tipo de cambio se calcula a partir de la división entre el precio en pesos y la cotización en dólares.

A su vez, los intermediarios financieros mediante los cuales se compra el dólar MEP cobran una pequeña comisión de entre el uno y el dos por ciento total entre la compra y la venta de los activos. Los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado.

¿Cuántos dólares MEP se pueden comprar por mes?

El MEP tiene varios beneficios. En principio, es una forma de adquirir divisa extranjera de forma legal y permite hacerse de los dólares rápidamente en la cuenta bancaria sin necesidad de moverte de tu casa, a diferencia del dólar ilegal o "blue".

Otra ventaja, ya comparándolo con el dólar ahorro, es que no tiene cupo limitante ni exige requisitos para su compra. Un dato que sí es importante tener en cuenta es el período de parking que es un plazo obligatorio que se debe cumplir cuando se compra bonos en pesos y queremos venderlos para recibir dólares. Por lo general, es de un día para el otro.

Paso a paso para comprar dólar MEP o dólar Bolsa

Para comprar dólar MEP o dólar bolsa se deben seguir los siguientes pasos: