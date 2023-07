Nuevo dólar ahorro: cómo queda el cupo mensual tras las medidas recientes

Y es que, por un lado, cabe recordar que permite un cupo mensual de hasta u$s200 y, por otro, que no todos los ahorristas tienen el privilegio de acceder a esta opción, ya que las restricciones del cepo (o control de cambios) hacen que cada vez menos argentinos puedan adquirir dólares a precio diferencial (oficial más impuestos) través de ese mecanismo. A esto se suma el hecho de que algunos anuncios recientes cambiaron las reglas de juego para comprar dólar ahorro y subieron su precio .

En resumen, en virtud de esta nueva normativa, el nuevo precio del dólar ahorro se establece sumando la cotización del tipo de cambio minorista ($287,49), el 30% del impuesto PAIS ($85,2) y la percepción a cuenta de Ganancias del 45% ($127,8). Por lo tanto, para este lunes 31 de julio, su valor es de $503,11 por billete.

Dólar Ahorro vs. tarjeta

Es importante tener en cuenta que el dólar solidario se mueve en el mismo rango de precios que el dólar tarjeta, que se aplica al pago de consumos con tarjetas de débito y crédito en el extranjero, así como para la adquisición de pasajes y paquetes turísticos fuera de Argentina, siempre y cuando no se exceda el límite mensual de u$s300.

Una vez que se supera ese monto tope en compras en el extranjero, el tipo de cambio que se aplica es el dólar Qatar, que es el más caro del mercado y se ubica en $574,98 a la fecha. Así, para quienes pueden acceder a este dólar ahorro, sigue siendo muy conveniente.

¿Dólar solidario o MEP?

Sin embargo, Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, comenta en declaraciones a Ámbito que el dólar Ahorro pasó a costar alrededor de $500 y, si bien el ahorrista tiene el impuesto a favor, “también hay que tener en cuenta la pérdida de valor hasta que puede usarlo”. Por ese motivo, considera que, quizás, más personas opten por pasarse al MEP que, según los costos que tenga, puede andar en aproximadamente un 3% más que el ahorro y se puede adquirir sin límite de compra.

En igual sentido, Elena Alonso, economista de Grupo Broda, sostiene que el tema del dólar ahorro es interesante, pero advierte que hay “ciertas consideraciones importantes” a tener en cuenta. “Si una persona realiza el trámite en AFIP para pedir la devolución de impuestos y tiene la posibilidad de ahorrar esa cantidad de dólares por mes, puede resultarte beneficioso, especialmente si está inscripta en Bienes Personales y Ganancias, ya que se los puede tomar a cuenta y terminará pagando un dólar más barato, solo perdiendo el Impuesto PAÍS”. Sin embargo, esta opción es válida si la capacidad de ahorro está limitada a esa cantidad específica, agrega Alonso.

No obstante, si el ahorrista dispone de una mayor capacidad de ahorro y pude comprar más dólares, resulta más conveniente no optar por el dólar ahorro y, en su lugar, adquirir MEP, “donde no hay límite en el importe que se puede comprar”, asegura la economista.

Un nuevo requisito

Por otro lado, hay que tener en cuenta que ahora hay un nuevo requisito para acceder a la compra de este tipo de cambio. Y es que, según la Comunicación “A” 7810 del Banco Central (BCRA), los beneficiarios de créditos ANSES, implementados por la Resolución 144/2023 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no podrán acceder al mercado de cambios hasta que hasta hayan no cancelado el total de su deuda que.

El estado de esa cuenta se podrá verificar por medio de la Certificación Negativa de ANSES, comprobante que tiene una validez de 30 días y se puede consultar en el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa

dólar-ahorro-inversiones-finanzas-devaluacion Pixabay

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro?

En resumen, estos son los ahorristas que no pueden acceder a este tipo de cambio:

Beneficiarios de créditos ANSES que no hayan cancelado la deuda.

Beneficiarios subsidios energéticos y de agua.

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo.

Personas sin ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo o trabajan de manera informal/en negro.

Cotitulares de cuentas bancarias.

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses.

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0.

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP".

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia.

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales.

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro.

Personas incluidas en la moratoria previsional.

Si bien la lista el larga, Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, considera que, a pesar de que cada vez son menos las personas que pueden acceder al dólar ahorro, la cotización “sigue estando algo accesible para alguna gente que no puede comprarlo de otra manera”. Sostiene que, es un monto “poco significativo”.

“Hay que esperar unos días a ver qué pasa, sobre todo en los primeros diez días del mes”, advierte. Y señala que hay que seguir de cerca durante esta semana los niveles de volumen de compra que hay para ver cómo repercutieron las nuevas medidas en el apetito por el solidario, pero reconoce que "se han encarecido todos los dólares alternativos y, seguramente, eso es lo que está alimentando un poco la demanda del dólar paralelo”, indica.