Dólar: qué herramientas tiene el Banco Central para contener la presión alcista

El tipo de cambio mayorista se encuentra en máximos nominales pero el BCRA no tiene disponible la herramienta que le permite intervenir vendiendo divisas. Sin embargo, la entidad monetaria cuenta con un arsenal de otras opciones contener el TC.

El tipo de cambio mayorista s e encuentra en máximos nominales pero, cómo el sistema de bandas se adaptó a la inflación pasada, en estos momentos la distancia con el techo de la banda se ubica a más del 22%, lo que implica que el BCRA no tiene disponible la herramienta que le permite intervenir vendiendo divisas. Sin embargo, la entidad monetaria cuenta con un arsenal de otras opciones para tratar de contener el TC.

Es probablemente la herramienta más importante cuando el Gobierno busca contener expectativas y es hoy por hoy una de las más usadas. Así, el BCRA interviene en el mercado de futuros vendiendo contratos (principalmente en Matba-Rofex).

Por ejemplo, si el mercado esperaba un dólar de $1.600 dentro de tres meses, el BCRA puede ofrecer contratos implícitos a $1.500. Eso hace bajar la curva de futuros. Como muchas empresas y bancos toman esa curva como referencia, disminuye la expectativa de devaluación. La ventaja es que no utiliza reservas internacionales hoy .

La intervención mediante bonos en pesos , especialmente los dólar linked , también es más sutil que la intervención directa en el mercado cambiario. No busca mover el precio del dólar por oferta y demanda de divisas, sino alterar los incentivos de los inversores para que permanezcan en activos en pesos y no se dolaricen.

Ante la posibilidad de que el mercado tema una devaluación, si el Tesoro ofrece un dólar linked atractivo, muchos inversores optan por esta opción en vez de comprar dólares directos que presionarían al tipo de cambio. El resultado es menor demanda de dólares; más demanda de deuda del Tesoro; absorción de pesos.

Control de liquidez

La intervención vía control de la liquidez es hoy una de las principales herramientas que utilizan el Ministerio de Economía y el BCRA para moderar la presión sobre el dólar. Esta estrategia busca reducir la cantidad de pesos disponibles para demandar dólares.

Desde el punto de vista económico, la lógica es sencilla: el dólar se compra con pesos. Si hay un exceso de liquidez en el sistema, parte de esos pesos puede canalizarse hacia la compra de divisas. En cambio, si el Estado logra absorberlos o encarecer su costo, disminuye la presión cambiaria.

En las licitaciones del Tesoro, cuando el Tesoro coloca bonos o letras en pesos seca la plaza de dinero ya que esas divisas ingresan a la cuenta del Tesoro en el BCRA. Si la licitación logra renovar el 100% de los vencimientos e incluso captar financiamiento adicional (roll over superior al 100%), el efecto es contractivo porque absorbe liquidez del mercado.

El Banco Central también puede retirar pesos mediante operaciones monetarias, como los pases pasivos y esterilización de la emisión derivada de compras de reservas. El objetivo es evitar que un aumento de la base monetaria termine alimentando la demanda de dólares.

Tasa de interés

A diferencia de años anteriores, el BCRA ya no utiliza una tasa de política monetaria como principal instrumento operativo. En cambio, el rendimiento de los instrumentos en pesos surge en mayor medida del mercado y de las licitaciones del Tesoro, mientras el Banco Central influye sobre las condiciones monetarias mediante el manejo de la liquidez, la regulación bancaria y otras herramientas.

Aun así, el principio económico no cambió: para que el peso resulte atractivo, el rendimiento esperado de los activos en moneda local debe compensar el riesgo de inflación y de devaluación. Si esa condición se cumple, disminuye la demanda de dólares; si deja de cumplirse, la presión cambiaria suele intensificarse.