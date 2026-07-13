Bonos: el mercado aguarda el posible debut del Bonar 2029 en la primera licitación de julio

Este mes vencen unos $16 billones. La semana anterior las tasas en pesos en los mercados secundarios siguieron descomprimiendo. En el último llamado de junio el rollover de la deuda fue del 81%.

El Ministerio de Economía dará a conocer es lunes el menú de bonos que ofrecerá a los inversores para el primer llamado a licitación de deuda del miércoles, en el marco de una estrategia destinada a estirar plazos. El mercado espera que se incluya el Bonar 2029 anunciado la semana pasada .

Según indicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, al anunciar el programa financiero hasta 2027, casi el 40% de la deuda en pesos ya vence luego de las elecciones del año próximo. Este mes expiran unos $16 billones y la mayor parte está en manos privadas. Una proporción menor la tienen algunas dependencias del Estado, excluyendo al Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FCG).

Entre los títulos emitidos con vencimiento específico en julio se destaca una Lecap con fecha 17 de este mes cuya emisión original contempló un tope nominal de hasta $6 billones, aunque habría en circulación unos $2,7 billones.

A modo de referencia, en el mercado secundario las tasas de interés siguieron comprimiendo la semana pasada. Las Lecaps con vencimiento entre julio y noviembre de 2026 pasaron a rendir tasas efectivas mensuales de entre 1,73% y 1,93%, mientras que los Boncaps con vencimientos entre enero y junio de 2027 se estabilizaron en un rango más estrecho, de 1,84% a 1,90%.

Por su parte, la curva CER mostró escasos cambios respecto de la semana pasada y mantiene rendimientos reales cercanos a CER +1,9% en el tramo corto (2026), CER +5,2% en los vencimientos de 2027 y CER +7,8% en la parte más larga de la curva (2028 en adelante), señala la sociedad de bolsa PPI.

En tanto, los inversores suponen que el anuncio del programa financiero para lo que queda de 2026 y 2027 de la deuda en dólares reforzará la tendencia a la caída del riesgo país y, con ello, también esperan que sigan en baja las tasas de interés en pesos.

El nuevo Bonar 2029

En ese contexto, como el Gobierno ya terminó de colocar los Bonares 2027 y 2028, por los cuales obtuvo unos u$s4.000 millones, la city espera que arranque en este llamado con los Bonares 2029. Furiase anunció que el programa de nuevas emisiones de títulos en dólares de legislación doméstica es por unos u$s5.000 millones. El bono se venderá al precio que determine el mercado y pagará una tasa del 6% anual con cupones mensuales. Según señala el equipo de Research de Puente, el llamado "debería incluir" el bono anunciado.

En tanto, el Ministerio de Economía monitorea la marcha de la demanda de dinero para ver si vuelca nueva liquidez al mercado. En el llamado pasado logró un rollover del 81%. Con vencimientos por $16 billones, refinanció $13 billones y liberó unos $3 billones. Hay que tener en cuenta que existe en los primeros días de julio un incremento estacional de demanda liquidez debido a vencimientos de mediados de año y el pago de aguinaldos de las empresas.

El Gobierno está en condiciones de afrontar un rollover pode debajo del 100% dado que cuenta con fondos y no necesitaría acudir a emisión. El problema tiene que ver con la lentitud en la que sube la demanda de moneda de parte del público, con un crédito estancado al sector privado y tasas activas elevadas.